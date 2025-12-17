San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social.

El Departamento de General San Martín se encuentra en las vísperas de un nuevo hito en su historia . Al cumplirse 209 años de su fundación , la comuna ha diseñado un ambicioso cronograma que busca no solo celebrar el paso del tiempo, sino fortalecer los lazos de la comunidad a través de sus valores más representativos: el esfuerzo deportivo, la producción de la tierra y el talento artístico. Las actividades, que se extenderán desde el jueves 18 hasta el lunes 22 de diciembre , prometen transformar los espacios públicos en verdaderos centros de encuentro familiar.

La agenda oficial comenzará este jueves 18 con un fuerte acento en el reconocimiento. A partir de las 20:00, el Centro de Congresos y Exposiciones "Francisco" será la sede de la Tercera Edición de la Gala del Deporte . En una noche de emociones, se distinguirá a los atletas que, con disciplina y orgullo, llevaron la bandera del departamento a lo más alto en diversas disciplinas. El punto culminante de la gala será la entrega del premio al "Deportista del Año", un galardón que ya se ha convertido en un clásico de la región.

Casi en paralelo, la identidad cultural tomará el Paseo de la Patria . Desde las 21:00, se desarrollará la Muestra Anual de Cultura , donde los talleres municipales y cuerpos de ballet exhibirán el trabajo realizado durante todo el ciclo lectivo. Será una oportunidad única para que los vecinos aprecien la diversidad de expresiones artísticas que se gestan en el seno de la comunidad.

Tras un breve respiro, el sábado 20 de diciembre el microcentro sanmartiniano se vestirá de gala para la cuarta edición del Paseo del Vino . A partir de las 20:00, locales y turistas podrán recorrer los stands de las bodegas más importantes de la zona, disfrutando de los aromas y sabores que distinguen a nuestra producción vitivinícola.

La jornada alcanzará su clímax auditivo a las 21:00 en el Paseo de la Patria, cuando la Orquesta Escuela Municipal presente su esperado concierto "Rapsodia Para Bohemios" . Se trata de un repertorio cuidadosamente seleccionado para deleitar a públicos de todas las edades, fusionando la formación académica de los jóvenes músicos con un espíritu popular y vibrante.

aniversario 2 San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social.

"En Sueño Bonarda": el corazón de la Vendimia

El domingo 21, el departamento vivirá su momento de mayor tradición y emoción con la realización de la Fiesta Departamental de la Vendimia. Bajo el nombre “En Sueño Bonarda”, el espectáculo —que iniciará a las 21:00 en el Paseo de la Patria— rendirá homenaje al trabajador de la tierra y a la cepa emblema de la región.

Durante la velada, se llevará a cabo la elección y coronación de la nueva representante departamental. Entre las 16 soberanas distritales surgirá la sucesora de Jennifer Gómez, quien tendrá el honor de representar los anhelos de San Martín en la Fiesta Nacional de la Vendimia y de llevar la voz de los productores a los escenarios más importantes del país.

Un cierre mágico bajo la luz de la Navidad

Para cerrar con broche de oro esta semana aniversario, el lunes 22 de diciembre el espíritu de las fiestas se apoderará de las calles céntricas. A las 21:00, dará comienzo el tradicional Desfile Navideño, un recorrido lleno de color y esperanza que avanzará por la calle Boulogne Sur Mer, desde Avellaneda hasta culminar en el Paseo de la Patria.

Como despedida de los festejos por los 209 años, el público tendrá el privilegio de disfrutar de un concierto del reconocido pianista Julio Mazziotti, cuya sensibilidad y talento internacional prometen un momento de profunda conexión. Finalmente, la música de Michael Giménez pondrá el ritmo necesario para concluir una celebración que reafirma el orgullo de ser sanmartiniano.