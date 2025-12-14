Recapturaron a uno de los hombres que se había fugado de la comisaría de San Martín

Lo apresaron en un allanamiento en un barrio de Palmira, donde estaba oculto desde hacía varios días

Uno de los dos detenidos que habían logrado fugarse el miércoles de la Comisaría 12, de San Martín, fue recapturado a última hora de este sábado, en un barrio de Palmira.

Enzo Leonel Páez Herrera (34), que había sido detenido por una denuncia de abuso sexual agravado con acceso carnal y que se había fugado a las 6 de la mañana del último miércoles, fue recapturado en un domicilio del barrio Venier, sitio donde supuestamente había permanecido oculto desde hace un par de días.

La fuga había ocurrido alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 10 en la Comisaría 12, ubicada sobre calle Bailén, en pleno centro de la ciudad de San Martín. En un primer momento, los uniformados creyeron que los presos habían forzado una ventana del sector de alojamiento, pero la reconstrucción posterior reveló un escenario más complejo y planificado: los detenidos hicieron un boquete en una pared interna y lograron acceder a los techos de las viviendas linderas, desde donde escaparon sin ser vistos.

Junto con el ahora recapturado, logró escapar Emiliano Carlos Jofré, también de 34 años, que aún permanece prófugo.

La maniobra, que requirió tiempo y sigilo, abrió interrogantes inmediatos sobre la supervisión del calabozo y la periodicidad de las rondas de control. Cuando el personal notó la ausencia de los internos, ya no estaban en el perímetro. Se montó entonces un operativo de búsqueda que incluyó drones de la división VANT, patrullajes por las inmediaciones y el alerta a comisarías cercanas.