13 de diciembre de 2025 - 17:16

Dos detenidos en Tunuyán por comercializar obleas de GNC y RTO falsificadas

Los aprehendidos, una mujer de 70 años y un hombre de 29, ofrecían las obleas apócrifas en redes sociales.

Tunuyán: dos aprehendidos por vender obleas de GNC y RTO truchas

Tunuyán: dos aprehendidos por vender obleas de GNC y RTO truchas

Foto:

Imagen ilustrativa / archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la noche del viernes 12 de diciembre alrededor de las 22 horas, personal de la Policía llevó a cabo un importante procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Tunuyán, donde dos personas resultaron detenidas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas.

Leé además

Jesus Moyano recibió una golpiza a la salida de un boliche en Tunuyán

Acusados de agredir a un hombre a la salida de un boliche seguirán en prisión: dicen que son boxeadores

Por Gisel Guajardo
Búsqueda de tres andinistas en Tunuyán. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Encontraron a los tres andinistas que se habían perdido en el Cerro Punta Negra

Por Redacción Policiales

El operativo se realizó en el marco de una investigación por presunta falsificación de documento público, según lo informado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza.

Durante las tareas de investigación, vinculadas a delitos informáticos, los efectivos policiales detectaron una operación sospechosa que consistía en la venta de obleas de GNC (Gas Natural Comprimido) y RTO (Revisión Técnica Obligatoria). Dichas obleas eran ofrecidas al público a través de las redes sociales.

Como resultado del operativo, la policía procedió a la aprehensión de dos personas mayores de edad. Los detenidos son un hombre de 29 años y una mujer de 70 años.

Además de las detenciones, se logró el secuestro de elementos probatorios cruciales. Los efectivos confiscaron varios teléfonos celulares y una cantidad de obleas que se presume son apócrifas.

Ambos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente. La causa sigue su curso, y las actuaciones policiales continúan llevándose a cabo en la dependencia policial ubicada en el centro de Tunuyán.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Halcón 01 durante la búsqueda de los ciclistas de Australia. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Encontraron a los ciclistas australianos tras un gran operativo: son dos médicos que están cruzando a Chile

Por Oscar Guillén
Nieve en alta montaña.

Nieve en alta montaña a días de comenzar el verano

Por Gisel Guajardo
Jesus Moyano recibió una golpiza a la salida de un boliche en Tunuyán

Audiencia clave para definir la situación de los acusados por la golpiza a un joven a la salida de un boliche

Por Gisel Guajardo
Tunuyán deberá indemnizar a una exreina vendimial 

Tunuyán deberá pagarle $12 millones a una exreina vendimial que fue discriminada por estar embarazada

Por Oscar Guillén