Encontraron a los tres andinistas que se habían perdido en el Cerro Punta Negra

Se tratas de dos soldados y un civil. Un helicóptero los bajó hasta el Manzano Histórico, donde fueron asistidos por un médico

Con un helicóptero fueron auxiliados tres andinistas que se habían perdido ayer por la mañana en la zona del cerro Punta Negra, en Tunuyán.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y de Gendarmería Nacional, los montañistas fueron subidos a un helicóptero hasta el Manzano Histórico, donde fueron asistidos allí por personal de Ejército que había dispuesto en el lugar una ambulancia.

Ayer a las 8.35, un llamado a la línea de emergencias informó que tres jóvenes – dos soldados del Ejército Argentino y un civil- se encontraban extraviados en las inmediaciones del cerro Punta Negra, distrito Los Chacales, Tunuyán, hasta donde habrían ascendido el viernes.

busqueda-tres-montanistas-cerro-punta-negra El aviso fue realizado por un compañero del Regimiento de Montaña 11, quien recibió mensajes de WhatsApp indicando que estaban perdidos y solicitando que diera aviso a la policía. Posteriormente, no se logró establecer nuevamente comunicación debido a la escasa señal en la zona.

Personal de la Subcomisaría Manzano Histórico tomó conocimiento del hecho y solicitó apoyo de Gendarmería Nacional, Guardaparques y Patrulla de Rescate del Ejército.