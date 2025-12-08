8 de diciembre de 2025 - 12:45

Encontraron a los tres andinistas que se habían perdido en el Cerro Punta Negra

Se tratas de dos soldados y un civil. Un helicóptero los bajó hasta el Manzano Histórico, donde fueron asistidos por un médico

Búsqueda de tres andinistas en Tunuyán. Gentileza Gendarmería Nacional.&nbsp;

Búsqueda de tres andinistas en Tunuyán. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Con un helicóptero fueron auxiliados tres andinistas que se habían perdido ayer por la mañana en la zona del cerro Punta Negra, en Tunuyán.

Leé además

Un hombre murió tras caer de un poste de luz en Las Heras - Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Un hombre murió tras caer de un poste de luz en Las Heras

Por Redacción Policiales
Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

Rompieron el silencio los mendocinos acusados de robar en Miami: "Somos inocentes"

Por Redacción Policiales

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y de Gendarmería Nacional, los montañistas fueron subidos a un helicóptero hasta el Manzano Histórico, donde fueron asistidos allí por personal de Ejército que había dispuesto en el lugar una ambulancia.

Ayer a las 8.35, un llamado a la línea de emergencias informó que tres jóvenes – dos soldados del Ejército Argentino y un civil- se encontraban extraviados en las inmediaciones del cerro Punta Negra, distrito Los Chacales, Tunuyán, hasta donde habrían ascendido el viernes.

busqueda-tres-montanistas-cerro-punta-negra

El aviso fue realizado por un compañero del Regimiento de Montaña 11, quien recibió mensajes de WhatsApp indicando que estaban perdidos y solicitando que diera aviso a la policía. Posteriormente, no se logró establecer nuevamente comunicación debido a la escasa señal en la zona.

Personal de la Subcomisaría Manzano Histórico tomó conocimiento del hecho y solicitó apoyo de Gendarmería Nacional, Guardaparques y Patrulla de Rescate del Ejército.

b6a4c1cd-9eba-46c5-b210-c7c3b953c0fa
Personal que particip&oacute; del rescate de los andinistas y del los m&eacute;dicos australianos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Personal que participó del rescate de los andinistas y del los médicos australianos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Familiares aportaron datos de los extraviados y confirmaron que la salida fue de carácter particular. La fiscalía del Valle de Uco ordenó la radicación de denuncia de paradero en Comisaría 15° y dispuso continuar con el relevamiento y la búsqueda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una de las motos robadas en Pueyrredón Motos. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Otra vez robaron una concesionaria de motos: dos vehículos 0 km recuperados y cuatro menores detenidos

Córdoba: detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija y ordenaron pericias psiquiátricas  

"Sí, pasen está acostada en su cama": detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija

Por Redacción Policiales
Una nena de 7 años fue desfigurada a golpes por su padrastro.

Un hombre desfiguró a golpes a su hijastra de 7 años: vecinos lo lincharon y quedó detenido

Por Redacción Policiales
El Halcón 01 durante la búsqueda de los ciclistas de Australia. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Encontraron a los ciclistas australianos tras un gran operativo: son dos médicos que están cruzando a Chile

Por Oscar Guillén