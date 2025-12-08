Le golpearon la puerta, atendió y le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle ropa

El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en Godoy Cruz. Mediante amenazas con un arma blanca redujeron a la víctima y se llevaron ropa.

Delincuentes golpearon la puerta de su casa, les abrió y le robaron: hay un detenido.

Un violento asalto ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz, donde un joven de 19 años fue sorprendido por dos delincuentes que irrumpieron en su vivienda para robarle.

El hecho se registró a las 00.49 y fue denunciado por la víctima, L.M., quien relató que escuchó que golpearon la puerta de su casa. Al abrir, fue reducido y amenazado con un arma blanca por dos sujetos que lo obligaron a ingresar nuevamente al interior del domicilio.

Una vez dentro, los agresores le sustrajeron una campera y un par de zapatillas y escaparon rápidamente del lugar.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría 52° acudieron a la vivienda y, con las características aportadas por la víctima, montaron un operativo en la zona. Minutos después lograron detener a uno de los sospechosos en las inmediaciones.

El detenido fue identificado como L.Q., de 24 años, quien posee antecedentes por lesiones leves dolosas agravadas en contexto de violencia de género (2022) y por encubrimiento (2025). El otro ladrón logró escapar y permanece prófugo.