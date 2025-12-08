La víctima, de 36 años, recibió un disparo en la pierna izquierda. El autor del hecho tiene 22 años y fue detenido.

Un detenido con prisión domiciliaria baleó a su vecino tras una pelea en Las Heras

Este domingo por la noche, un violento episodio entre vecinos en el barrio Cristo Redentor, de Las Heras, terminó con un hombre herido de bala y un joven detenido que cumplía prisión domiciliaria, según informó la policía.

El hecho ocurrió cerca de las 22.40, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida en la vía pública del interior del barrio.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 36° constató que se había registrado una riña entre vecinos que habría derivado en el ataque armado contra un hombre de 36 años. La víctima fue trasladada por familiares al Hospital Carrillo, donde el médico de guardia diagnosticó “herida de arma de fuego en pierna izquierda, con orificio de entrada y salida”.

Debido a la lesión, el hombre fue derivado en ambulancia del SEC (interno 162) al Hospital Central, donde quedó en observación.

Tras las primeras averiguaciones, la policía logró identificar al presunto autor del disparo como U.C., de 22 años, quien, según se confirmó, se encontraba bajo prisión domiciliaria al momento del ataque. El joven fue aprehendido y trasladado a sede judicial.