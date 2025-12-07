7 de diciembre de 2025 - 10:26

Un auto con cuatro personas a bordo volcó en Luján y cayó a un canal: intenso operativo de rescate

Ocurrió en el Corredor del Oeste, cerca de la 1.30 de la madrugada. Dos mujeres sufrieron heridas, y una de ellas debió ser derivada al Hospital Lagomaggiore.

Policía de Mendoza.

Policía de Mendoza.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte operativo policial, de bomberos y de emergencia se activó durante la madrugada en el Corredor del Oeste, en Luján, luego de que un auto con cuatro personas volcara y cayera al canal. El llamado a la línea de emergencias ingresó alrededor de la 1.30 y alertó sobre personas atrapadas dentro del vehículo.

Al llegar al lugar -a unos 600 metros al norte de Panamericana-, personal de la Comisaría 30, bomberos y el Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron para rescatar al conductor, de 38 años, y a sus acompañantes: una mujer de 29, un hombre de 36 y una joven de 26.

Los médicos diagnosticaron traumatismos faciales en la mujer de 29, mientras que la joven sufrió un traumatismo dorsolumbar y una luxación en el hombro derecho. Esta última fue derivada al Hospital Lagomaggiore para una atención más completa.

Agentes de tránsito realizaron el dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó resultado 0.0. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

