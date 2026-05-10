Trampa en Godoy Cruz: pactó una compra por Facebook y terminó asaltado por varios delincuentes

Ocurrió sobre calle Álvarez Condarco al 1100. Los malvivientes amenazaron a la víctima con un arma blanca.

Un hombre de 41 años fue víctima de un violento robo en Godoy Cruz luego de coordinar una supuesta compra a través de Facebook. El encuentro había sido pactado en la vía pública, pero al llegar fue interceptado por varios delincuentes armados.

El robo ocurrió cerca de las 21:20 del sábado sobre calle Álvarez Condarco al 1100. Según denunciaron fuentes policiales, los ladrones amenazaron a la víctima con un arma blanca y escaparon con distintas pertenencias personales.

Imaginó que era un comprador serio De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el hombre había acudido al lugar acordado para concretar una operación iniciada mediante la red social. Sin embargo, en vez de encontrarse con el supuesto vendedor, fue sorprendido por un grupo de malvivientes.

Los asaltantes le robaron un teléfono celular Xiaomi 14C color verde, una campera negra, un casco negro con detalles verdes y una mochila azul. Tras el robo, escaparon rápidamente y hasta el momento no fueron detenidos.