10 de mayo de 2026 - 10:19

Trampa en Godoy Cruz: pactó una compra por Facebook y terminó asaltado por varios delincuentes

Ocurrió sobre calle Álvarez Condarco al 1100. Los malvivientes amenazaron a la víctima con un arma blanca.

Ocurrió este sábado en Godoy Cruz.

Ocurrió este sábado en Godoy Cruz.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 41 años fue víctima de un violento robo en Godoy Cruz luego de coordinar una supuesta compra a través de Facebook. El encuentro había sido pactado en la vía pública, pero al llegar fue interceptado por varios delincuentes armados.

Leé además

Godoy Cruz juega en casa, el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz comienza el ciclo De Muner ante Racing de Córdoba: hora, TV, formaciones
Florencia Giovarruscio debutó en la primera de Independiente Rivadavia

La nueva joya de Independiente Rivadavia se llama Florencia Giovarruscio

El robo ocurrió cerca de las 21:20 del sábado sobre calle Álvarez Condarco al 1100. Según denunciaron fuentes policiales, los ladrones amenazaron a la víctima con un arma blanca y escaparon con distintas pertenencias personales.

Imaginó que era un comprador serio

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el hombre había acudido al lugar acordado para concretar una operación iniciada mediante la red social. Sin embargo, en vez de encontrarse con el supuesto vendedor, fue sorprendido por un grupo de malvivientes.

Los asaltantes le robaron un teléfono celular Xiaomi 14C color verde, una campera negra, un casco negro con detalles verdes y una mochila azul. Tras el robo, escaparon rápidamente y hasta el momento no fueron detenidos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que investiga las circunstancias del hecho y busca identificar a los autores del asalto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario: calendario de actividades

Detuvieron a una pareja armada durante un control vehicular en Godoy Cruz  

¿Cita romántica frustrada? detuvieron a una joven pareja; ella llevaba un revólver en la campera

De Muner inició su ciclo en el Tomba: En esta categoría no alcanza con jugar bien.

Del Brasileirão al Feliciano Gambarte: Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz

El flamante entrenador del Tomba junto al presidente de la institución, José Manzur.

"Hay que romper barreras": Pablo De Muner y un mensaje claro en su llegada a Godoy Cruz