"Hay que romper barreras": Pablo De Muner y un mensaje claro en su llegada a Godoy Cruz

Godoy Cruz ya tiene nuevo entrenador . Tras la salida de Mariano Toedtli, luego del empate frente a Deportivo Morón, la dirigencia actuó con rapidez y confirmó la llegada de PabloDe Muner como nuevo DT del primer equipo en la Primera Nacional.

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El Tomba hizo la presentación del nuevo alineador en el Bodega que buscará encaminar definitivamente los rumbos del equipo buscando no solo mayor protagonismo y resultados sino también poder concretar ese sueño tombino: volver a Primera División.

La decisión, según explicó el presidente del club, fue tomada en conjunto con el histórico referente Daniel “Gato” Oldrá:

“Fue una decisión junto al Gato Oldrá. Está trabajando con los juveniles y por eso no estuvo presente. Se tomó en base al proyecto deportivo y a la idea de juego que él pregona. Lo conocemos desde hace tiempo y su ideología futbolística nos representa como club”, aseguró.

image Pablo De Muner PrensaGodoy Cruz

El arribo de De Muner marca el inicio de una nueva etapa en un momento clave del torneo. El Tomba se ubica sexto en la Zona A con 16 puntos, tras una campaña irregular en 11 fechas. Su debut será este domingo, cuando reciba a Racing de Córdoba en Mendoza.

Amigo del liderazgo

En su primera toma de contacto, el entrenador dejó en claro su mirada sobre el equipo y la categoría: “He pasado por distintos esquemas, pero todo depende de las características de los jugadores. A partir de ahí se construye. Es fundamental tener variantes y flexibilidad. En esta categoría, sobre todo de local, hay que ser protagonista, aunque también hay canchas donde se hace muy difícil jugar”.

Sobre su llegada al club, De Muner no ocultó su entusiasmo: “Me sedujo la historia de Godoy Cruz. Es un club que uno asocia con Primera División, con torneos internacionales y con pelear cosas importantes durante mucho tiempo. Esa esencia sigue estando y a cualquier entrenador lo atrae”.

Seducido por la historia de Godoy Cruz

El nuevo DT también hizo foco en la exigencia de la Primera Nacional: “Es una categoría en la que no alcanza con jugar bien. Es muy física, muy intensa. Hay equipos que juegan bien y no logran imponerse. Por eso es clave saber leer los momentos del partido y tener líderes dentro del plantel que interpreten cada situación”.

En cuanto a los objetivos, fue claro: “El primer objetivo es ganar el domingo. Después, consolidarnos y llegar bien al tramo final. Sabemos que es una categoría muy pareja y que no es fácil sostener resultados consecutivos. Hay que asumir dónde estamos y trabajar en base a eso”.

De Muner también remarcó la importancia de construir una identidad: “Godoy Cruz logró mucho formando jugadores y desarrollando una idea. Esa es la esencia que marcó ‘Pepe’. Todos queremos ganar, pero también hay que saber cómo hacerlo. A veces esa idea necesita flexibilidad según el contexto”.

image Pablo De Muner, nuevo entrenador de Godoy Cruz PrensaGodoy Cruz

Primer objetivo, ganar el domingo

Respecto al plantel, adelantó cómo será su metodología de trabajo: “Mañana será mi primer entrenamiento. Todavía no hablé con todos los jugadores. A algunos los conozco y a otros los he visto. Suelo conversar mucho con los líderes, porque es fundamental tener referentes fuertes en el grupo”.

Además, hizo hincapié en el rol del liderazgo: “Creo mucho en el liderazgo. Fui capitán durante mi carrera y tuve grandes ejemplos. Hoy no es fácil ser líder, pero es clave generar una buena base y valores dentro del grupo”.

También se refirió al armado del equipo y al futuro: “Primero hay que evaluar, porque hay algunas bajas y de acuerdo a los jugadores disponibles poner el mejor equipo para el domingo. Después, con el correr del tiempo, analizaremos el mercado de pases y las necesidades del plantel junto a Pepe”.

Por último, dejó un mensaje claro sobre el desafío inmediato: “Godoy Cruz tiene plantel para pelear. Hay que romper barreras y romper límites,, dar un salto y sostener una base sólida para cuando llegue el momento dar el golpe”.

Con la llegada de De Muner, el Tomba busca recuperar protagonismo en una Zona A muy competitiva. El objetivo es claro: ordenar el rumbo futbolístico, fortalecer la identidad y volver a posicionarse como un equipo protagonista en la categoría.