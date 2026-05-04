Godoy Cruz se quedó sin DT: el empate ante Morón y la falta de triunfos sellaron el ciclo Toedtli

Mariano Toedtli dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz. La decisión se precipitó tras el empate 2 a 2 frente a Deportivo Morón y una reunión nocturna de la comisión directiva. Aunque el equipo marcha sexto, la falta de triunfos recientes y la desconexión táctica del segundo tiempo terminaron con su ciclo.
La salida del director técnico se formalizó como un acuerdo mutuo, pero responde a un desgaste irreversible con la dirigencia. El detonante fue la incapacidad del equipo para sostener resultados y la falta de respuestas desde el banco de suplentes durante el último encuentro. Los directivos quedaron disconformes con el rendimiento individual de varios jugadores y la lectura de juego del entrenador en momentos críticos del partido.
Toedtli acumuló doce partidos oficiales al frente del club, incluyendo compromisos por Copa Argentina. Sus estadísticas arrojan tres victorias, siete empates y dos derrotas. Si bien el número de caídas es bajo, la seguidilla de cuatro encuentros sin sumar de a tres puntos generó una preocupación creciente en la cúpula del club. El equipo no logra una victoria desde principios de abril, cuando superó a Acassuso.
Sequía de victorias y posibles reemplazos en Godoy Cruz
El Tomba ocupa actualmente la sexta posición de la Zona A en la Primera Nacional. A pesar de encontrarse en puestos de clasificación, la fragilidad defensiva y la dificultad para cerrar los partidos pesaron más que la propuesta ofensiva mostrada en el Feliciano Gambarte. La dirigencia buscó un cambio de rumbo inmediato para evitar que el grupo pierda competitividad en un torneo donde el margen de maniobra es mínimo.
Mariano Toedtli
El entrenador del Tomba no ocultó su amargura por resignar dos puntos en condición de local.
Walter Caballero
El foco de la conducción bodeguera está puesto ahora en la contratación del reemplazante. La intención es cerrar el vínculo con un nuevo técnico en las próximas horas para que pueda dirigir el próximo domingo 10 de mayo. Ese día, el Expreso recibirá a Racing de Córdoba a las 16:30. El nuevo esquema de trabajo convivirá con Daniel "Gato" Oldrá, quien recientemente asumió como Director Deportivo de la institución.
El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz
El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz
Godoy Cruz
Los nombres en carpeta ya circulan en las oficinas del club y la prioridad es encontrar un perfil que recupere la evolución en el juego que se estancó durante las últimas semanas. Mientras tanto, el plantel profesional aguarda la confirmación de quién se hará cargo de los entrenamientos tras el cierre de esta etapa corta que no logró encontrar la regularidad necesaria para pelear en lo más alto de la tabla.