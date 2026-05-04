Godoy Cruz se quedó sin DT: el empate ante Morón y la falta de triunfos sellaron el ciclo Toedtli

El DT se marcha con el equipo en sexta posición tras una racha de cuatro partidos sin ganar y cuestionamientos directos de la dirigencia a su lectura táctica.

Toedtli afuera de Godoy Cruz: el equipo no gana desde abril y la dirigencia tomó una decisión.

Mariano Toedtli dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz. La decisión se precipitó tras el empate 2 a 2 frente a Deportivo Morón y una reunión nocturna de la comisión directiva. Aunque el equipo marcha sexto, la falta de triunfos recientes y la desconexión táctica del segundo tiempo terminaron con su ciclo.

La salida del director técnico se formalizó como un acuerdo mutuo, pero responde a un desgaste irreversible con la dirigencia. El detonante fue la incapacidad del equipo para sostener resultados y la falta de respuestas desde el banco de suplentes durante el último encuentro. Los directivos quedaron disconformes con el rendimiento individual de varios jugadores y la lectura de juego del entrenador en momentos críticos del partido.

Mariano Toedtli El equipo dirigido por Toedtli todavía no ha podido celebrar una victoria y buscará conseguirla frente al Aurinegro. Walter Caballero

Toedtli acumuló doce partidos oficiales al frente del club, incluyendo compromisos por Copa Argentina. Sus estadísticas arrojan tres victorias, siete empates y dos derrotas. Si bien el número de caídas es bajo, la seguidilla de cuatro encuentros sin sumar de a tres puntos generó una preocupación creciente en la cúpula del club. El equipo no logra una victoria desde principios de abril, cuando superó a Acassuso.

Sequía de victorias y posibles reemplazos en Godoy Cruz El Tomba ocupa actualmente la sexta posición de la Zona A en la Primera Nacional. A pesar de encontrarse en puestos de clasificación, la fragilidad defensiva y la dificultad para cerrar los partidos pesaron más que la propuesta ofensiva mostrada en el Feliciano Gambarte. La dirigencia buscó un cambio de rumbo inmediato para evitar que el grupo pierda competitividad en un torneo donde el margen de maniobra es mínimo.