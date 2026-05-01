El encuentro se realizará el domingo 3 de mayo desde las 16 para honrar al Tropero Sosa, arriero héroe de la gesta sanmartiniana. La entrada es libre y gratuita y será en la sede de Godoy Cruz.

El domingo 3 de mayo, desde las 16, se conmemorará en la Basílica de San Vicente Ferrer —Lavalle 60, Godoy Cruz— el 203° aniversario del fallecimiento de don Pedro Sosa, “Tropero de las carretas con alas, la palabra dada, respetada y amigo de San Martín”.

El encuentro, con ingreso libre y gratuito, propone una tarde-noche de danzas folclóricas, peñeras y de proyección y de cantores. Valorar la epopeya del Tropero inmortal y rescatar del olvido a nuestros tropero, mulateros, baquianos y arrieros. A las 19, el rector y párroco de la Basílica San Vicente Ferrer, doctor Horacio Day, oficiará la misa en memoria de Sosa.

Viaje sensorial La mateada que se abrirá a las 16 y se extenderá hasta las 18. Tendrá por protagonistas a la Escuela de Danzas Folclóricas de la Federación Gaucha, los ballets Lucerito y Huellas de mi Pueblo, los grupos de danzas folclóricas: Sol incaico, Los bailarines del club Sarmiento, Brisas maipucinas y Akon-Kahuak; los cantores: Riccardo Crispino, Eduardo Campos y Omar Hernández.

Se viene la "mateada de los troperos" para recordar a su patrono en la basílica San Vicente Ferrer Media caña. Creación del artista uruguayo Pedro Figari (1861-1938). Gentileza

Será un viaje sensorial por los cuatro rumbos argentinos qué mostrará, entre otras danzas: el salta conejo, la chacarera del monte, la caracola peñera, el sombrerito, la refalosa cuyana, el sereno, la media caña, el gato patriótico, el malambo y la Danza del Tropero.