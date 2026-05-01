1 de mayo de 2026 - 18:46

Se viene la "mateada de los troperos" para recordar a su patrono en la basílica San Vicente Ferrer

El encuentro se realizará el domingo 3 de mayo desde las 16 para honrar al Tropero Sosa, arriero héroe de la gesta sanmartiniana. La entrada es libre y gratuita y será en la sede de Godoy Cruz.

Mateando. Obra del artista mendocino Raúl Schurjin (1907-1983). &nbsp;

Mateando. Obra del artista mendocino Raúl Schurjin (1907-1983).

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Serafín García Sáez
Por Serafín García Sáez

El domingo 3 de mayo, desde las 16, se conmemorará en la Basílica de San Vicente Ferrer —Lavalle 60, Godoy Cruz— el 203° aniversario del fallecimiento de don Pedro Sosa, “Tropero de las carretas con alas, la palabra dada, respetada y amigo de San Martín”.

Leé además

El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz

El regreso más esperado: Daniel Oldrá vuelve a Godoy Cruz
Un conductor volcó en el Corredor del Oeste 

Accidente en el Corredor del Oeste: un conductor volcó y terminó en la banquina

El encuentro, con ingreso libre y gratuito, propone una tarde-noche de danzas folclóricas, peñeras y de proyección y de cantores. Valorar la epopeya del Tropero inmortal y rescatar del olvido a nuestros tropero, mulateros, baquianos y arrieros. A las 19, el rector y párroco de la Basílica San Vicente Ferrer, doctor Horacio Day, oficiará la misa en memoria de Sosa.

Viaje sensorial

La mateada que se abrirá a las 16 y se extenderá hasta las 18. Tendrá por protagonistas a la Escuela de Danzas Folclóricas de la Federación Gaucha, los ballets Lucerito y Huellas de mi Pueblo, los grupos de danzas folclóricas: Sol incaico, Los bailarines del club Sarmiento, Brisas maipucinas y Akon-Kahuak; los cantores: Riccardo Crispino, Eduardo Campos y Omar Hernández.

Se viene la "mateada de los troperos" para recordar a su patrono en la basílica San Vicente Ferrer
Media caña. Creación del artista uruguayo Pedro Figari (1861-1938).

Media caña. Creación del artista uruguayo Pedro Figari (1861-1938).

Será un viaje sensorial por los cuatro rumbos argentinos qué mostrará, entre otras danzas: el salta conejo, la chacarera del monte, la caracola peñera, el sombrerito, la refalosa cuyana, el sereno, la media caña, el gato patriótico, el malambo y la Danza del Tropero.

Los cantores ofrecerán su repertorio de tonadas, cuecas, gatos, chacareras, zambas. La tranquera estará abierta para que bailen todos: los vecinos, amigos, espectadores, los integrantes de los ballets y grupos folclóricos, los alumnos de las escuelas artísticas, los paisanos y paisanas de los centros y agrupaciones tradicionalistas.

Recomendación: Llevar el mate, las sopaipillas, exquisiteces y el pañuelo para bailar con los cantores: ¿Ataviado? Al gusto del asistente. El ingreso será libre y gratuito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Policía de Mendoza.

Desesperación: una beba sufrió un ahogo en Godoy Cruz y fue salvada por la Policía que rondaba la zona

Nahuel Ariel Martínez Aragón, alias “Tatotito”, a acribilló a balazos a Miguel Ángel Valdivia (24), Alias “Pollo. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Condenaron a "Tatotito" a 10 años de prisión por asesinar a tiros a un joven en silla de ruedas

Multitudinaria bendición de mascotas en Godoy Cruz, en la previa del Día del Animal.

Multitudinaria bendición de mascotas en Godoy Cruz, en la previa del Día del Animal

Uno de los detenidos durante los operativos realizados por la niña baleada en Godoy Cruz. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Nena baleada en Godoy Cruz: imputaron al "cerebro" del ataque y se confirma el trasfondo narco