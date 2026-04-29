29 de abril de 2026 - 18:42

Desesperación: una beba sufrió un ahogo en Godoy Cruz y fue salvada por la Policía que rondaba la zona

Ante la rápida reacción, los efectivos policiales lograron trasladarla de urgencia al Hospital Notti. Allí fue estabilizada y quedó internada en observación.

Policía de Mendoza.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un dramático episodio se registró en Godoy Cruz cuando una beba de apenas tres meses sufrió un ahogo en su casa y debió ser asistida de urgencia. La rápida intervención de la Policía de Mendoza permitió su traslado inmediato al hospital, donde lograron estabilizarla.

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El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó un operativo urgente que involucró a efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) y de la Comisaría 34°. La menor fue derivada al Hospital Notti, donde quedó internada en observación.

Cómo fueron alertados los policías

Todo comenzó a las 7.40 de este miércoles, cuando personal policial realizaba maniobras operativas en la zona y fue alertada por frecuencia radial sobre la situación de una menor que habría sufrido un ahogo durante la lactancia en un domicilio de calle Mármol.

De inmediato, los efectivos se desplazaron hasta el domicilio indicado junto con personal de la Comisaría 34°, donde entrevistaron a la madre de la niña, quien manifestó lo ocurrido. En el lugar, se le brindó asistencia inicial y evaluó el estado de la menor.

Ante la necesidad de una atención médica urgente, se dispuso el traslado inmediato en un móvil policial hacia el Hospital Notti, con acompañamiento y cobertura de seguridad durante todo el trayecto.

En el nosocomio, la beba fue asistida por personal médico, que realizó maniobras de reanimación y logró su estabilización. La menor presentó vómitos y posteriormente recuperó el llanto, quedando internada en observación con diagnóstico de crisis de ahogo.

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