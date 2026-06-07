7 de junio de 2026 - 10:00

Ráfaga de tiros en Godoy Cruz: dos jóvenes detenidos y armas secuestradas en plena madrugada

Personal del Cuerpo Motorizado de Prevención patrullaban el barrio La Gloria cuando escucharon varias detonaciones. El procedimiento terminó con dos sospechosos en la comisaría.

Tiros en el barrio La Gloria en Godoy Cruz.

Tiros en el barrio La Gloria en Godoy Cruz.

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Prensa Gobierno Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un patrullaje preventivo por el barrio La Gloria terminó con dos jóvenes detenidos y el secuestro de dos armas de fuego durante la madrugada de este domingo en Godoy Cruz. El procedimiento comenzó luego de que los efectivos escucharon varios tiros mientras recorrían la zona.

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El operativo se llevó a cabo sobre calle Bahía Ushuaia, donde el personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) realizó un rastrillaje para localizar el origen de los disparos. Como resultado, fueron atrapados dos sospechosos de 18 y 19 años.

Según informaron fuentes policiales, uno de los jóvenes fue interceptado cuando llevaba oculto entre su ropa un revólver calibre .22 marca Ítalo. El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El segundo sospechoso intentó desprenderse de una pistola Bersa calibre .22 al advertir la presencia de los efectivos. Sin embargo, fue reducido por el personal policial antes de poder escapar.

Tras las detenciones, los uniformados secuestraron las armas y trasladaron a los apuntados a la sede policial. La Oficina Fiscal de Godoy Cruz tomó intervención en el caso y dispuso la detención de los dos jóvenes, además del secuestro formal de las armas de fuego halladas durante el procedimiento.

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