Ráfaga de tiros en Godoy Cruz: dos jóvenes detenidos y armas secuestradas en plena madrugada

Personal del Cuerpo Motorizado de Prevención patrullaban el barrio La Gloria cuando escucharon varias detonaciones. El procedimiento terminó con dos sospechosos en la comisaría.

Un patrullaje preventivo por el barrio La Gloria terminó con dos jóvenes detenidos y el secuestro de dos armas de fuego durante la madrugada de este domingo en Godoy Cruz. El procedimiento comenzó luego de que los efectivos escucharon varios tiros mientras recorrían la zona.

El operativo se llevó a cabo sobre calle Bahía Ushuaia, donde el personal del Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) realizó un rastrillaje para localizar el origen de los disparos. Como resultado, fueron atrapados dos sospechosos de 18 y 19 años.

Según informaron fuentes policiales, uno de los jóvenes fue interceptado cuando llevaba oculto entre su ropa un revólver calibre .22 marca Ítalo. El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.

El segundo sospechoso intentó desprenderse de una pistola Bersa calibre .22 al advertir la presencia de los efectivos. Sin embargo, fue reducido por el personal policial antes de poder escapar.