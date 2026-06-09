Tras múltiples allanamientos, desbarataron una banda que pedía autos por app para asaltar a los choferes

En una jornada marcada por un despliegue operativo con allanamientos simultáneos, lograron desbaratar una organización delictiva que tenía como principales víctimas a choferes de aplicaciones en el Gran Mendoza.

Los más de US$ 2 millones incautados al mendocino exfuncionario de Arsat no estaban declarados

La investigación consistió en 24 allanamientos simultáneos realizados mayormente en el sector oeste del departamento de Godoy Cruz, aunque también se extendieron medidas hacia Las Heras.

El modus operandi de la banda consistía en solicitar viajes a través de las aplicaciones móviles y, una vez que el vehículo iniciaba el recorrido, los delincuentes amenazaban a los choferes con armas de fuego para sustraerles dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Ante la seguidilla de denuncias, la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz inició tareas de seguimiento y análisis criminal que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la red.

Como resultado del operativo, ocho personas fueron puestas a disposición de la Justicia, entre detenidos y aprehendidos. Además, las fuerzas de seguridad incautaron tres armas de fuego y una cantidad significativa de estupefacientes: 3,5 kilos de marihuana, casi 300 gramos de cocaína y 36 gramos de éxtasis.

Durante las irrupciones en las viviendas, los efectivos también se encontraron con un escenario de maltrato animal: un perro raza rottweiler en estado de desnutrición avanzada y diversas aves silvestres cautivas, por lo que se dio intervención a las autoridades ambientales correspondientes.

La causa quedó bajo la supervisión de la jueza de Garantías Martina Alexa Hertlein y el fiscal de Robos y Hurtos Ezequiel Morando.