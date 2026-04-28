Una escena poco habitual colmó el sábado al mediodía la parroquia San Vicente Ferrer : más de un centenar de vecinos llegaron con sus mascotas para participar de una misa especial de bendición , en la antesala del Día del Animal que se celebra este martes 29 de abril en todo el país.

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La convocatoria, impulsada por el sacerdote Horacio Day , tuvo una respuesta masiva y desbordó el interior del templo ubicado frente a la plaza departamental. Perros —en su gran mayoría—, pero también gatos, conejos y hasta peces , formaron parte de una celebración que ya se instaló como una tradición en la comunidad.

La decisión de realizar la bendición el sábado no fue casual. Según explicó el párroco, el objetivo es facilitar la participación de las familias en una jornada más accesible que un día de semana. El resultado fue una asistencia numerosa que convirtió la misa en una de las actividades más convocantes en la previa de la fecha.

La propuesta se repite desde hace cuatro años y, con cada edición, suma más participantes. En esta oportunidad, la cantidad de mascotas y dueños superó ampliamente las expectativas, reflejando un interés creciente por este tipo de prácticas.

Day señaló que la iniciativa busca reconocer el lugar que ocupan los animales dentro de las familias, sin caer en una humanización. “Son seres sintientes que merecen cuidado y respeto”, planteó, en línea con una mirada que gana terreno tanto en ámbitos religiosos como sociales.

4 Multitudinaria bendición de mascotas en Godoy Cruz, en la previa del Día del Animal.

Una fecha que invita a reflexionar

La masiva participación se dio a pocas horas del Día del Animal en Argentina, que se conmemora cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, referente histórico en la defensa de los derechos de los animales.

La fecha apunta a generar conciencia sobre el trato hacia todas las especies y a promover prácticas responsables, desde el cuidado cotidiano hasta la adopción. En ese marco, las bendiciones de mascotas en parroquias se han convertido en una de las expresiones más visibles de la jornada.

Desde la Iglesia, la iniciativa también se vincula con la tradición de Francisco de Asís y con las enseñanzas del Papa Francisco, que promueven el respeto por la naturaleza y los animales.

cinco Multitudinaria bendición de mascotas en Godoy Cruz, en la previa del Día del Animal.

San Roque, patrono de los perros

En esa línea también aparece la figura de San Roque, considerado patrono de los perros y protector ante enfermedades. Su historia, ligada a la asistencia de enfermos durante epidemias y al episodio en el que un perro lo alimentó mientras permanecía aislado, lo convirtió en una referencia dentro de la tradición popular vinculada a los animales.

Incluso, en el saber popular persiste una breve invocación que lo tiene como protagonista: “San Roque, San Roque, que este perro no me mire ni me toque”, una expresión extendida que refuerza su asociación con la protección frente a los animales.

La jornada en Godoy Cruz dejó así una doble lectura: por un lado, la consolidación de una convocatoria que crece año a año; por otro, la confirmación de que el vínculo entre las personas y sus mascotas también encuentra espacio en ámbitos tradicionales como el religioso, en un contexto donde el Día del Animal vuelve a poner el tema en agenda.