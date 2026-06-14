14 de junio de 2026 - 20:16

Murió Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo

La docente y activista por los derechos humanos estaba interada y, según sus familiares y allegados, su cuadro era “muy grave”.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

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NA
Por Laura Impellizzeri
Noticias Argentinas

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus familiares y allegados.

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Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, minutos antes de su muerte, la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más". "Gracias por haber acompañado sus relatos... nos dio mucha felicidad a todos", manifestaron.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga fue una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la expresidenta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su constante consigna "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

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