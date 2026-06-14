Dolor por la muerte de Taty Almeida, símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia

La muerte de Lidia Estela Mercedes Miy Uranga , conocida públicamente como Taty Almeida , generó una profunda conmoción en el ámbito de los derechos humanos y en la sociedad en general. Integrante histórica de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora , dedicó gran parte de su vida a reclamar verdad y justicia por las víctimas del terrorismo de Estado y se convirtió en una de las voces más influyentes de ese movimiento en Argentina.

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Su trayectoria estuvo marcada por una transformación personal que comenzó tras la desaparición de su hijo Alejandro Almeida , un hecho que redefinió su vida y la llevó a involucrarse activamente en la defensa de los derechos humanos.

Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano , Taty creció en un entorno familiar estrechamente vinculado a las Fuerzas Armadas. Durante gran parte de su vida estuvo alejada de la actividad política y de los espacios de militancia.

Ese escenario cambió drásticamente en junio de 1975, cuando su hijo Alejandro, estudiante de Medicina y trabajador de organismos estatales, desapareció tras salir de su casa. La búsqueda de respuestas la llevó inicialmente a recurrir a contactos de su entorno familiar, aunque con el paso del tiempo comprendió la dimensión de lo ocurrido y comenzó un profundo proceso de revisión personal.

Uno de los momentos que ella misma identificó como decisivo ocurrió al revisar pertenencias de su hijo. Allí encontró escritos y poemas que le permitieron conocer aspectos de su pensamiento, sus ideales y su militancia política.

Con frecuencia recordaba ese descubrimiento como un punto de inflexión que la ayudó a comprender mejor quién había sido Alejandro y que, al mismo tiempo, transformó su propia visión sobre la realidad política y social argentina.

Su incorporación a Madres de Plaza de Mayo

A fines de la década de 1970 comenzó a participar en las actividades de Madres de Plaza de Mayo, donde encontró a otras mujeres que atravesaban experiencias similares. Con el tiempo se convirtió en una de las referentes más reconocidas de la Línea Fundadora, participando activamente de las históricas rondas en Plaza de Mayo y de numerosas iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Su figura se destacó por la constancia, la capacidad de diálogo y la defensa de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, que sostuvo durante más de cuatro décadas.

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Un legado que trascendió generaciones

Además de su participación en organismos de derechos humanos, Taty Almeida mantuvo una presencia permanente en actividades educativas, actos públicos y encuentros con jóvenes, a quienes consideraba fundamentales para la continuidad de esas banderas.

A lo largo de los años recibió distintos reconocimientos por su trayectoria. Entre ellos, la distinción como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos otorgada por la Legislatura porteña en 2011.

Su fallecimiento marca el final de una vida atravesada por la búsqueda de justicia, pero también deja un legado que continúa siendo una referencia para amplios sectores de la sociedad argentina.