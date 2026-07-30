30 de julio de 2026 - 19:12

Advierten por posibles cortes de agua en el Gran Mendoza este sábado: las zonas afectadas

La Dirección de Hidráulica realizará tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos. El operativo comenzará a las 8 de la mañana y afectará la producción de cuatro plantas potabilizadoras clave.

Advierten por posibles cortes de agua este sábado por la mañana en el Gran Mendoza

Advierten por posibles cortes de agua este sábado por la mañana en el Gran Mendoza

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado 1 de agosto, a partir de las 8:00 h, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente llevará a cabo tareas de mantenimiento programadas en el descargador de fondo del dique Potrerillos.

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Debido a estas tareas, desde Aguas Mendocinas advirtieron que podría verse afectada la producción de agua potable en los establecimientos Luján I y II, Alto Godoy y Benegas, lo que impactaría directamente en el servicio del Área Metropolitana.

Estas maniobras, que consisten en la limpieza de sedimentos, son fundamentales para garantizar la seguridad operativa y el correcto funcionamiento del sistema hídrico y energético provincial.

La maniobra, que se repite todos los años para garantizar el funcionamiento y la seguridad de la presa, incrementará temporalmente el caudal del río Mendoza, por lo que las autoridades solicitaron a la población no acercarse al cauce ni a sus márgenes y evitar realizar actividades recreativas.

Las zonas afectadas

Para intentar reducir el impacto en los usuarios, el operativo se programó para un día sábado, aprovechando la disminución de la actividad en organismos públicos y establecimientos educativos.

Según informaron desde los organismos oficiales, este horario permite una mejor gestión de las reservas ante posibles aumentos de la turbiedad del agua.

Las zonas que podrían registrar inconvenientes en el suministro incluyen:

  • Ciudad: De la 1° a la 7° sección y el barrio La Favorita.
  • Godoy Cruz: Las Tortugas, San Francisco del Monte, Benegas y zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Km11 y Pedro Molina.
  • Las Heras: Zonas centro, oeste y noroeste.
  • Luján: La Puntilla y Carrodilla.
  • Maipú: Coquimbito.

Recomendaciones para la población

Ante la posibilidad de falta de agua o baja presión, desde Aguas Mendocinas solicitaron a los vecinos extremar el cuidado del recurso. Es vital mantener una reserva de agua potable embotellada (se calculan 2 litros por persona) y priorizar el consumo del tanque domiciliario solo para necesidades básicas.

Asimismo, se recomienda:

  • Regular el caudal en las canillas y evitar el uso de electrodomésticos como lavarropas o lavavajillas.
  • Suspender el riego de jardines y el lavado de veredas o vehículos con manguera, actividades que, se recuerda, están prohibidas las 24 horas del día.
  • Controlar cualquier tipo de pérdida o gotera en el hogar para evitar el desperdicio.

Una tarea clave para el funcionamiento del dique

La limpieza del descargador de fondo forma parte del mantenimiento preventivo del dique Potrerillos. Su principal función es desalojar los sedimentos, principalmente arcilla y limo, antes de que se depositen en el fondo del embalse y obstruyan la infraestructura.

La maniobra permitirá remover sedimentos y verificar el funcionamiento del sistema de seguridad del dique Potrerillos.

La maniobra permitirá remover sedimentos y verificar el funcionamiento del sistema de seguridad del dique Potrerillos.

El descargador cumple una función importante ya que permite realizar el vaciado controlado del embalse cuando es necesario efectuar tareas de mantenimiento, facilita la evacuación de sedimentos durante eventos de crecida y constituye un sistema de respaldo para situaciones excepcionales.

El operativo fue programado para un sábado por la mañana a pedido de Aguas Mendocinas (AYSAM) con el objetivo de reducir el impacto sobre el servicio de agua potable, ya que durante el fin de semana disminuye la demanda y las plantas potabilizadoras pueden gestionar mejor el aumento de turbiedad del agua cruda.

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