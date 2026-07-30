30 de julio de 2026 - 12:20

Adiós a los pesados bidones de agua: el nuevo filtro que mineraliza el agua directo desde la canilla

A diferencia de los filtros comunes, este dispositivo utiliza esferas de dolomita para enriquecer el agua con calcio y magnesio, elevando su pH en el momento.

El bidón de agua no va más: este sistema lo reemplaza.&nbsp;

El bidón de agua no va más: este sistema lo reemplaza. 

Foto:

Por Sofía Serelli

La carga de pesados bidones de 20 litros llega a su fin con la aparición de filtros mineralizadores de mesada que se instalan directamente en la canilla. Este sistema permite obtener agua mineralizada de forma continua, eliminando el esfuerzo físico y el almacenamiento de plástico en departamentos modernos y cocinas pequeñas.

Leé además

Las cáscaras de naranja transformaron un paisaje desolado en Costa Rica en un impactante bosque. 

Costa Rica cubrió un pastizal degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: 16 años después, los científicos encontraron un bosque exuberante

Por Daniela Leiva
mora calabrese, la esposa de abel pintos, mostro su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en recoleta

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en Recoleta

Por Redacción Espectáculos

La instalación del dispositivo es manual y adaptable a diversos modelos, incluyendo canillas gourmet gracias a roscas universales y pequeñas mangueras flexibles que se ajustan a cualquier salida de agua. Una vez conectado, el flujo atraviesa un cartucho de filtración multicapa que retiene partículas de polvo y arena, mientras que el carbón activado neutraliza el cloro y las bacterias.

Tecnología de esferas naturales para una hidratación alcalina

El diferencial de este sistema reside en su etapa final de tratamiento. La corriente entra en contacto con esferas de dolomita y cuarzo, materiales que simulan el proceso de filtrado que ocurre en las rocas volcánicas profundas del suelo. Durante este contacto físico, el agua absorbe calcio y magnesio, lo que eleva su pH y elimina la acidez pesada de las tuberías antiguas.

En términos de rendimiento, el proceso de purificación profunda requiere que el líquido atraviese las barreras de forma lenta. Aunque esto reduce levemente la vazón respecto a una canilla libre, el diseño está pensado para llenar un vaso en pocos segundos. Esta disponibilidad constante facilita tareas cotidianas como lavar verduras o cocinar pastas con agua mineralizada libre de químicos.

Ahorro logístico y prevención de lesiones físicas

El impacto económico se percibe en pocos meses, ya que el costo por litro es significativamente menor al de las unidades embotelladas tradicionales. El mantenimiento se limita a la sustitución periódica del elemento filtrante de carbón activado cada seis o nueve meses para garantizar que la eliminación de bacterias funcione en su límite máximo de seguridad.

Más allá del ahorro, el uso de estos filtros compactos previene el esfuerzo físico de cargar bidones pesados que suelen causar lesiones en la columna de los moradores. Al mismo tiempo, la reducción en el descarte de envases plásticos de un solo uso contribuye a la sustentabilidad ecológica del hogar. El sistema asegura que la mineralización sea elevada y alcalina al realizarse en el momento, evitando alteraciones que puede sufrir el agua embotellada por el calor del plástico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Por Andrés Aguilera
Este puesto de vigilancia militar de la Segunda Guerra Mundial ahora es una casa vertical. 

Almacenó 250.000 litros de agua, fue torre militar durante la Segunda Guerra Mundial y hoy es una casa vertical de siete pisos

La maniobra permitirá remover sedimentos y verificar el funcionamiento del sistema de seguridad del dique Potrerillos.

Por maniobras peligrosas en Potrerillos, piden no acercarse al río y podría faltar el agua: qué harán y cuándo

El truco de limpieza logra que la pava siga hirviendo rápido y sin alterar el sabor del agua.

El truco para eliminar el sarro de la pava de acero inoxidable sin productos químicos