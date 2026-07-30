Adiós a los pesados bidones de agua: el nuevo filtro que mineraliza el agua directo desde la canilla

A diferencia de los filtros comunes, este dispositivo utiliza esferas de dolomita para enriquecer el agua con calcio y magnesio, elevando su pH en el momento.

La carga de pesados bidones de 20 litros llega a su fin con la aparición de filtros mineralizadores de mesada que se instalan directamente en la canilla. Este sistema permite obtener agua mineralizada de forma continua, eliminando el esfuerzo físico y el almacenamiento de plástico en departamentos modernos y cocinas pequeñas.

La instalación del dispositivo es manual y adaptable a diversos modelos, incluyendo canillas gourmet gracias a roscas universales y pequeñas mangueras flexibles que se ajustan a cualquier salida de agua. Una vez conectado, el flujo atraviesa un cartucho de filtración multicapa que retiene partículas de polvo y arena, mientras que el carbón activado neutraliza el cloro y las bacterias.

Tecnología de esferas naturales para una hidratación alcalina El diferencial de este sistema reside en su etapa final de tratamiento. La corriente entra en contacto con esferas de dolomita y cuarzo, materiales que simulan el proceso de filtrado que ocurre en las rocas volcánicas profundas del suelo. Durante este contacto físico, el agua absorbe calcio y magnesio, lo que eleva su pH y elimina la acidez pesada de las tuberías antiguas.

En términos de rendimiento, el proceso de purificación profunda requiere que el líquido atraviese las barreras de forma lenta. Aunque esto reduce levemente la vazón respecto a una canilla libre, el diseño está pensado para llenar un vaso en pocos segundos. Esta disponibilidad constante facilita tareas cotidianas como lavar verduras o cocinar pastas con agua mineralizada libre de químicos.

Ahorro logístico y prevención de lesiones físicas El impacto económico se percibe en pocos meses, ya que el costo por litro es significativamente menor al de las unidades embotelladas tradicionales. El mantenimiento se limita a la sustitución periódica del elemento filtrante de carbón activado cada seis o nueve meses para garantizar que la eliminación de bacterias funcione en su límite máximo de seguridad.

Más allá del ahorro, el uso de estos filtros compactos previene el esfuerzo físico de cargar bidones pesados que suelen causar lesiones en la columna de los moradores. Al mismo tiempo, la reducción en el descarte de envases plásticos de un solo uso contribuye a la sustentabilidad ecológica del hogar. El sistema asegura que la mineralización sea elevada y alcalina al realizarse en el momento, evitando alteraciones que puede sufrir el agua embotellada por el calor del plástico.