Por maniobras peligrosas en Potrerillos, piden no acercarse al río y podría faltar el agua: qué harán y cuándo

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente realizará este sábado -1 de agosto-, desde las 8, una nueva apertura del descargador de fondo del dique Potrerillos . La maniobra, que se repite todos los años para garantizar el funcionamiento y la seguridad de la presa , incrementará temporalmente el caudal del río Mendoza , por lo que las autoridades solicitaron a la población no acercarse al cauce ni a sus márgenes y evitar realizar actividades recreativas.

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La operación consistirá en la apertura escalonada del descargador hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo durante aproximadamente una hora y media. Luego se realizarán ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco.

El director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, explicó que se trata de una tarea prevista en el Manual de Operaciones de Seguridad de la presa y que su objetivo es mantener operativo uno de los sistemas más importantes del dique.

" Es una maniobra de seguridad habitual con el objetivo de desalojar los sedimentos que se instalan en el umbral del descargador de fondo y preservar el buen funcionamiento de esa compuerta ante alguna situación de riesgo en la que tengamos que hacer la apertura", sostuvo.

El funcionario indicó que el incremento del caudal será superior al habitual y pidió extremar las precauciones. "Le pedimos a la ciudadanía que no se arrime a las márgenes del río, que evite hacer actividades dentro del mismo y siga al pie de la letra las recomendaciones de Defensa Civil" , remarcó.

Rodríguez también advirtió que la maniobra podría generar inconvenientes temporales en el suministro de agua potable "porque las tomas están desde el río y puede bajar el agua un poco más turbia de lo habitual", señaló.

Respecto del estado de la infraestructura, informó que recientemente se realizó una inspección junto al Ministerio de Energía y Ambiente, la concesionaria y un consultor independiente. "Está en perfectas condiciones", afirmó.

El agua tardará varias horas en recorrer el río

Desde Defensa Civil insistieron en que el riesgo no se limita al tiempo que dura la apertura del descargador. El director provincial del organismo, Daniel Burrieza, explicó que, aunque la maniobra se extenderá por una hora y media, el caudal tardará varias horas en recorrer todo el río Mendoza.

"Si bien se eroga en esa sola hora y media, son varias horas las que demora en recorrer todo el lecho del río", explicó.

Director provincial de Defensa Civil, Daniel Burrieza Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Según detalló, el mayor impacto se registrará en la zona de Cacheuta y luego el nivel del agua irá disminuyendo a medida que el cauce se ensancha, aunque el aumento del caudal continuará aguas abajo incluso más allá de Maipú.

"Ese día sábado recomendamos que no haya gente dentro del lecho del río, que traten de abstenerse las personas que van a buscar ripio, sobre todo las que van a sacar piedra bola", indicó.

Además, confirmó que habrá un operativo de seguridad para monitorear el avance del agua a lo largo del río, aunque reconoció que todos los años hay personas que igualmente ingresan al cauce para realizar actividades deportivas.

"Sabemos que están los muchachos con el kayak listo para meterse al río. Recomendamos que lo hagan con extremada precaución y eviten algún tipo de problema", expresó.

Una tarea clave para el funcionamiento del dique

La limpieza del descargador de fondo forma parte del mantenimiento preventivo del dique Potrerillos. Su principal función es desalojar los sedimentos, principalmente arcilla y limo, antes de que se depositen en el fondo del embalse y obstruyan la infraestructura.

Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes.

El descargador cumple una función importante ya que permite realizar el vaciado controlado del embalse cuando es necesario efectuar tareas de mantenimiento, facilita la evacuación de sedimentos durante eventos de crecida y constituye un sistema de respaldo para situaciones excepcionales.

El operativo fue programado para un sábado por la mañana a pedido de Aguas Mendocinas (AYSAM) con el objetivo de reducir el impacto sobre el servicio de agua potable, ya que durante el fin de semana disminuye la demanda y las plantas potabilizadoras pueden gestionar mejor el aumento de turbiedad del agua cruda.

Por ese motivo, la empresa recomendó hacer un uso responsable del agua y mantener reservas en caso de que se registren inconvenientes temporales en el servicio.