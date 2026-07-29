Brasil prohibió a Flybondi vender pasajes y amenazó con ampliar restricciones por cancelar el 79% de los vuelos

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil endureció este miércoles las medidas contra la aerolínea argentina Flybondi y le prohibió vender pasajes para parte de sus operaciones en ese país, al considerar que existen indicios de un deterioro en su capacidad operativa que representa un riesgo para los pasajeros.

El canciller Quirno descartó romper relaciones con Brasil: se espera el regreso del embajador a Buenos Aires

Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil tras 130 partidos y un récord histórico: "No quiero más"

La decisión, que entró en vigencia este 29 de julio , fue adoptada mediante una medida cautelar administrativa luego de que el organismo detectara un fuerte incremento en las cancelaciones de vuelos y numerosas deficiencias en la atención a los usuarios.

Según los datos analizados por la ANAC, entre el 1 y el 27 de julio Flybondi canceló el 79% de los vuelos registrados en Brasil , además de presentar una marcada reducción de sus operaciones durante 2026.

La autoridad aeronáutica también detectó diferencias entre los vuelos programados y los efectivamente realizados, así como un incremento en los reclamos de los pasajeros vinculados a reembolsos, cambios de vuelos y dificultades para comunicarse con la empresa.

"La inspección identificó problemas relacionados con el servicio al cliente y con la capacidad operativa de la compañía", señaló el organismo brasileño.

Qué operaciones quedan afectadas

La medida impide a Flybondi comercializar nuevos pasajes para destinos brasileños que, según la ANAC, todavía no cuentan con una operación regular y confiable.

Las restricciones alcanzan a los vuelos hacia:

Florianópolis

Maceió

Salvador de Bahía

Además, la empresa no podrá ampliar su operación en Brasil, por lo que tiene prohibido incorporar nuevas rutas, aumentar frecuencias o sumar servicios mientras permanezca vigente la sanción.

Advertencia sobre la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro

La resolución también fija un ultimátum para una de las rutas más importantes de la compañía.

Si antes del 3 de agosto de 2026 Flybondi no demuestra que implementó las correcciones operativas exigidas por el regulador brasileño, la ANAC también suspenderá la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão).

Qué pasa con los pasajeros que ya tienen boletos

La medida no afecta los pasajes ya emitidos.

Sin embargo, si un vuelo es cancelado, Flybondi continúa obligada a brindar asistencia a los pasajeros, ofrecer una reprogramación sin costo o realizar el reembolso total del pasaje dentro de los siete días posteriores a la solicitud, tal como establece la normativa brasileña.

La ANAC aclaró que las restricciones no son definitivas y podrán ser revisadas si la empresa acredita que recuperó la regularidad de sus operaciones y corrigió las falencias detectadas.

Hasta entonces, el organismo continuará monitoreando el desempeño de la aerolínea y advirtió que adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y la protección de los pasajeros.

En Argentina también impulsan medidas contra la compañía

La decisión adoptada por el regulador brasileño se conoce mientras en Argentina crece la preocupación por el desempeño operativo de Flybondi. En ese contexto, la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri, presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, presentó un pedido de informes dirigido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que detalle las actuaciones realizadas frente a las reiteradas demoras y cancelaciones de la empresa.

La legisladora solicitó conocer las actas de infracción y los sumarios administrativos labrados durante 2025 y 2026, la cantidad de reclamos recibidos por el organismo, las sanciones aplicadas a la aerolínea y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia y reubicación de los pasajeros afectados.

También pidió información sobre la reducción de la flota operativa de Flybondi, la capacidad real para cumplir con las rutas autorizadas y estadísticas comparativas de cancelaciones, demoras y reprogramaciones de todas las aerolíneas que operan en el país.

Según los datos citados por Juri, desde comienzos de 2026 la compañía habría cancelado más del 20% de los vuelos programados, porcentaje que se habría elevado al 36% desde abril. Además, solo el 26,6% de los servicios despegó dentro de los primeros 15 minutos del horario previsto, mientras que el retraso promedio alcanzó los 131 minutos.

El informe también advierte una fuerte reducción de la capacidad operativa de la empresa. Mientras en enero Flybondi disponía de un promedio cercano a 19 aeronaves activas por día, en los últimos meses esa cifra habría descendido hasta apenas tres aviones operativos diarios, una situación que, según la senadora, obliga a determinar si la empresa continuó comercializando vuelos sin contar con respaldo operativo suficiente.

Juri sostuvo que el objetivo de las iniciativas es proteger a los pasajeros y preservar la conectividad aérea, especialmente en provincias como Mendoza, donde el turismo depende en gran medida de la oferta de vuelos de cabotaje y regionales.

Si de las investigaciones surgen incumplimientos a la normativa aeronáutica y de defensa de los consumidores, la empresa podría enfrentar multas económicas, nuevos sumarios administrativos, restricciones operativas e incluso la suspensión o limitación de rutas, medidas que ya comenzaron a aplicarse en Brasil. La ANAC argentina, por su parte, también cuenta con facultades para imponer sanciones y exigir planes de adecuación cuando una aerolínea no garantiza la regularidad y seguridad de sus operaciones.