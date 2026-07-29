Rescate extremo en la Cordillera: 40 camionetas y más de 120 turistas quedaron atrapados por la nieve

Más de 120 turistas protagonizaron un dramático operativo de rescate en la zona del Balcón del Pissis , en la cordillera de Catamarca , luego de quedar aislados por un intenso temporal de nieve y viento blanco que dejó unas 40 camionetas semienterradas y caminos completamente intransitables.

Continúan las nevadas en la cordillera y rige una alerta por intensas precipitaciones en alta montaña

Pronóstico en Mendoza: alerta naranja por nevadas en la Cordillera y lluvia en el llano para mañana

La emergencia se produjo cuando decenas de vehículos que realizaban excursiones hacia uno de los paisajes más imponentes de la Puna fueron sorprendidos por el brusco empeoramiento de las condiciones meteorológicas, detalla el medio local I nforama . La combinación de nieve, ráfagas intensas y visibilidad casi nula obligó a detener la marcha y esperar la llegada de los equipos de rescate.

Según informaron las autoridades, la mayoría de los turistas ya fueron rescatados tras pasar una noche de extrema dificultad en la montaña. Los visitantes permanecieron dentro de las camionetas, cuyos motores debieron mantenerse encendidos para evitar el congelamiento, mientras aguardaban la asistencia.

Impresionante rescate en el Balcón del Pissis: más de 120 turistas quedaron aislados tras una intensa nevada y condiciones de viento blanco en plena cordillera catamarqueña. pic.twitter.com/dmThV4czd9

Además, se indicó que los operadores turísticos contaban con provisiones de alimentos y agua, lo que permitió afrontar la emergencia sin que se registraran personas con lesiones de gravedad.

Las máquinas viales continuaban este miércoles trabajando para despejar los caminos y llegar hasta los vehículos que permanecen en los puntos más comprometidos, aunque las autoridades aseguraron que quienes todavía no pudieron descender se encuentran en buen estado de salud .

El rescate volvió a poner sobre la mesa el costo que implica este tipo de emergencias en zonas de alta montaña.

De acuerdo con las autoridades locales, el operativo es financiado íntegramente por el Estado y demanda entre 1,6 y 1,7 millones de pesos, sin que actualmente exista un mecanismo para recuperar esos gastos de quienes incumplen las recomendaciones.

En comparación, contratar un servicio privado de rescate tendría un costo de entre 500.000 y 600.000 pesos por camioneta.

¡RESCATE EN LA CORDILLERA! ️❄️ Gendarmes evacuaron a un grupo de turistas varados por intensas nevadas. #BalcóndePissis #Catamarca, +4.550 msnm. Lograron liberar los vehículos al despejar la ruta con maquinarias vial. Intervino Bomberos, policia y Defensa Civil. pic.twitter.com/T5kyylDeU2 — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) July 29, 2026

La polémica por los controles

Las autoridades recordaron que está prohibido ingresar al Balcón del Pissis sin un operador turístico habilitado. Sin embargo, durante este episodio se detectó que algunos visitantes decidieron subir por cuenta propia pese a las advertencias sobre el temporal.

La falta de sanciones económicas también quedó bajo la lupa. Actualmente no existen multas para quienes desobedecen las restricciones, aunque está previsto que esa situación cambie cuando entre en funcionamiento el Juzgado Municipal de Faltas, cuya creación está prevista para agosto.

El episodio se suma a una serie de rescates registrados durante el invierno en la cordillera catamarqueña, donde las intensas nevadas y el viento blanco ya provocaron el aislamiento de turistas y trabajadores mineros en distintas oportunidades.