Lavalle habilita la tarjeta SUBE como único medio de pago en colectivos: cuándo entra en vigencia

Este jueves, la Subsecretaría de Transporte de Mendoza anunció que a partir del sábado 1 de agosto , la tarjeta SUBE se habilitará en Lavalle como el único medio de pago disponible para abonar el pasaje de colectivo , en sus modalidades física y digital, así como mediante billeteras electrónicas y dispositivos con tecnología NFC.

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Aumentará a $1.680 el pasaje del colectivo y metrotranvía desde el 13 de julio

Según señalaron, el sistema de pago electrónico SUBE se puso en funcionamiento en octubre del año pasado, iniciando un período de transición que permitió a los usuarios adaptarse progresivamente a esta nueva modalidad, conviviendo con los medios de pago tradicionales

Con esta implementación definitiva en el departamento, el Gobierno busca modernizar el sistema de cobro , garantizar mayor seguridad y agilidad en el acceso al transporte público y promover la inclusión digital de los usuarios.

La tarjeta SUBE puede gestionarse en la Unidad de Gestión SUBE ubicada en la Terminal de Ómnibus de Lavalle. También está disponible la opción de SUBE Digital, que permite cargar y utilizar el saldo desde el celular.

Lavalle: desde el 1 de agosto la tarjeta SUBE será el único medio de pago habilitado en el transporte público.

Asimismo, los usuarios pueden consultar los puntos SUBE habilitados a través de la app MendoTran , que ofrece información actualizada sobre lugares de carga y servicios disponibles.

Aumento en el pasaje de colectivo

A partir del lunes 13 de julio, comenzó a regir un nuevo aumento del pasaje en el transporte público de Mendoza, con una suba del 20%, que llevó el boleto general de $1.400 a $1.680.

Una vez finalizado el receso escolar, los abonos para estudiantes, docentes y celadores volvieron a estar vigentes con los mismos porcentajes de descuento, ya que el aumento de pasaje no modifica los beneficios establecidos para cada grupo.

Los descuentos serán los siguientes: