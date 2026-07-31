Baja hoy el Zonda al llano: las zonas alcanzadas con ráfagas de hasta 80 km/h

Rige una alerta importante por viento Zonda en gran parte de Mendoza este viernes 31 de julio.

La DGE suspendió las clases presenciales por el alerta de viento Zonda en varias zonas de Mendoza

La UNCuyo suspendió las clases presenciales en sus colegios por el viento Zonda: las escuelas alcanzadas

El viento seco y caliente, que ya provocó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana, se hizo presente desde la madrugada en el Valle de Uco y Sur provincial. Se espera que llegue al Gran Mendoza hacia el mediodía y se extienda durante la tarde con intensidad.

El pronóstico de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en el llano y la precordillera de intensidad moderada a fuerte. Nevadas moderadas en cordillera ".

Tras una mínima de 9°C, la máxima trepará hasta los 26°C en horas de la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, "el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40-50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa".

Alerta naranja por Zonda este 31 de julio Defensa Civil

Zonas bajo alerta amarilla por Zonda

Este de Las Heras

Precordillera norte

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Alerta amarilla por Zonda este 31 de julio Defensa Civil

Cómo va a estar el tiempo tras el Zonda de este viernes

Como es costumbre, después del Zonda se espera una baja en la temperatura, aunque aún con tiempo agradable.

"Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas moderadas en cordillera", señala el pronóstico para mañana, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

En cuanto al domingo, el reporte informa: "Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera". Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 20°C.

El paso internacional Cristo Redentor seguirá cerrado ante la persistencia de las nevadas en Alta Montaña.