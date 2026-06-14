Adiós a Angelina Caterino, la Madre mendocina que encontró a su nieta tras décadas de búsqueda

La muerte de Angelina Caterino de Castro , reconocida referente de Madres de Plaza de Mayo Mendoza , provocó numerosas expresiones de pesar entre organismos de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad mendocina. Tenía 91 años y fue una de las figuras más representativas de la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la provincia.

Dolor por la muerte de Taty Almeida, símbolo de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia

Conocida por familiares, compañeros de militancia y allegados como "Angelita" , dedicó gran parte de su vida a reclamar por el destino de su hija desaparecida y a buscar a la nieta que nació durante el cautiverio de su madre en plena dictadura. Desde las redes sociales oficiales de Madres de Plaza de Mayo notificaron su hoy su partida.

En paralelo, la sociedad argentina también despide a Taty Almeida, la Madre que convirtió la ausencia en militancia . La integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora falleció a los 95 años, tras más de cuatro décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la búsqueda de justicia por los desaparecidos.

La historia que marcó su vida comenzó el 9 de diciembre de 1977, cuando su hija Gladys Castro fue secuestrada junto a su esposo Walter Domínguez en Mendoza. Gladys cursaba un embarazo al momento de su desaparición .

Con el paso de los años se logró reconstruir que la joven dio a luz en abril de 1978 en la ESMA , uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura militar. A partir de entonces, Angelina inició una búsqueda que se extendería durante décadas.

Como integrante de la filial mendocina de Madres de Plaza de Mayo, Angelina participó durante años de las tradicionales marchas y actividades realizadas en la Plaza San Martín de la capital provincial. Junto a María Asof de Domínguez, abuela paterna de la niña buscada, recorrió organismos públicos, dependencias judiciales, instituciones religiosas y distintos espacios en procura de respuestas sobre el destino de sus familiares.

La búsqueda concluyó con una noticia largamente esperada en 2015, cuando el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó la identidad de Claudia, quien pasó a convertirse en la nieta recuperada número 117.

Murió Angelina Caterino, referente de Madres de Plaza de Mayo Mendoza Murió Angelina Caterino, referente de Madres de Plaza de Mayo Mendoza. Madres de Plaza de Mayo Mendoza

Justicia y reconocimiento

El reencuentro permitió que Angelina pudiera compartir sus últimos años junto a su nieta y reconstruir un vínculo familiar interrumpido por décadas. La causa judicial vinculada a la apropiación de Claudia también avanzó en los tribunales y derivó en condenas dictadas en 2019.

Más allá de su rol como referente de derechos humanos, quienes la conocieron destacaron su origen en una familia trabajadora en los viñedos de Mendoza y su dedicación a la construcción de una familia numerosa junto a su esposo José. Su fallecimiento deja una huella profunda en la historia reciente de Mendoza y en la memoria de quienes compartieron con ella una lucha que atravesó generaciones.