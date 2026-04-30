Accidente en el Corredor del Oeste: un conductor volcó y terminó en la banquina

El siniestro ocurrió durante la tarde frente al barrio Palmares. El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre la banquina.

Un conductor volcó en el Corredor del Oeste

Un accidente vial se registró este jueves por la tarde en el Corredor del Oeste, donde un conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas a la altura del barrio Palmares, en el departamento de Godoy Cruz.

Según la información oficial, el hecho fue protagonizado por un joven de 23 años, quien circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Citroën. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo.

Tras el impacto, el auto quedó recostado sobre la banquina oeste de la calzada. A pesar de la violencia del siniestro, el conductor sufrió únicamente lesiones leves y fue asistido en el lugar.