25 de abril de 2026 - 20:11

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Las Heras

El hombre se presentó en horas de la tarde afirmando haber participado del siniestro en el que falleció un joven de 28 años que circulaba en bicimoto.

La víctima se trasladaba en una bicimoto.&nbsp;

La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

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Los Andes | Redacción Policiales
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El hombre acudió a la dependencia policial acompañado por su abogado defensor y reconoció haber atropellado a la víctima, donde luego abandonó el lugar del hecho durante la mañana.

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 horas en la intersección de las calles Perú y Roca, en el departamento de Las Heras. En ese cruce, el Citroën C4 colisionó contra una bicimoto de color celeste, sin marca ni dominio visible. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, F. E. C. Z., de 28 años, falleció en el lugar del hecho.

Tras el alerta al 911, personal policial y profesionales del SEC arribaron al sitio, donde constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Durante el transcurso de la jornada, familiares y amigos de la víctima realizaron pedidos de justicia por el hecho, donde trascendió que el hombre fallecido era chofer de colectivos de la línea 300 y en ese momento se encontraba camino a trabajar.

Luego de la entrega voluntaria del sospechoso, agentes de la Unidad de Investigaciones (UID) y de la Policía Científica se desplazaron hacia el domicilio donde se encontraba el vehículo involucrado para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que determinará las responsabilidades legales tras las pruebas recolectadas en el lugar del siniestro y sobre el automóvil secuestrado.

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