Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Las Heras

El hombre se presentó en horas de la tarde afirmando haber participado del siniestro en el que falleció un joven de 28 años que circulaba en bicimoto.

Durante la tarde de este sábado, se entregó ante las autoridades el conductor que atropelló y mató a un hombre de 28 años que circulaba en bicimoto en el departamento de Las Heras.

El hombre acudió a la dependencia policial acompañado por su abogado defensor y reconoció haber atropellado a la víctima, donde luego abandonó el lugar del hecho durante la mañana.

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 horas en la intersección de las calles Perú y Roca, en el departamento de Las Heras. En ese cruce, el Citroën C4 colisionó contra una bicimoto de color celeste, sin marca ni dominio visible. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, F. E. C. Z., de 28 años, falleció en el lugar del hecho.

Tras el alerta al 911, personal policial y profesionales del SEC arribaron al sitio, donde constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Durante el transcurso de la jornada, familiares y amigos de la víctima realizaron pedidos de justicia por el hecho, donde trascendió que el hombre fallecido era chofer de colectivos de la línea 300 y en ese momento se encontraba camino a trabajar.