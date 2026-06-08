Encontraron con vida al conductor de Uber que era intensamente buscado

El hombre, conductor de Uber, que era intensamente buscado por personal policial, fue hallado con vida este lunes por la tarde poniendo fin a varias horas de incertidumbre y preocupación para sus familiares y allegados.

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Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo de Leonardo David Jofré, de 39 años, se produjo al atardecer en la zona de calle La Costa y El Altillo, en Palmira, donde se concentraban los rastrillajes y tareas de búsqueda.

De acuerdo con el reporte policial, efectivos que participaban del operativo lograron ubicar al hombre mientras caminaba por una huella situada a la orilla del río.

Al momento de ser encontrado presentaba un evidente estado de alteración emocional, aunque no registraba lesiones ni problemas físicos de consideración.

Tras establecer contacto con él, los uniformados procedieron a brindarle asistencia inmediata y a resguardarlo mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Activaron los protocolos de contención

Las autoridades señalaron que, una vez localizado, se pusieron en marcha los protocolos previstos para este tipo de situaciones, orientados a garantizar la contención y protección de la persona encontrada.

Si bien las circunstancias que motivaron su desaparición continúan siendo materia de evaluación, desde la Policía destacaron que el hombre fue hallado en buen estado general de salud.

El operativo concluyó con resultado positivo y permitió llevar tranquilidad a la familia, que aguardaba novedades desde el inicio de la búsqueda.