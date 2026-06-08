8 de junio de 2026 - 19:58

Encontraron con vida al conductor de Uber que era intensamente buscado

Fue localizado en el atardecer de este lunes en una zona cercana al Río Mendoza, luego de un operativo de búsqueda. Se encontraba alterado emocionalmente, pero en buen estado general de salud.

Leonardo David Jofré, de 39 años, fue visto por última vez el domingo y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Leonardo David Jofré, de 39 años, fue visto por última vez el domingo y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Foto:

Por Enrique Pfaab

El hombre, conductor de Uber, que era intensamente buscado por personal policial, fue hallado con vida este lunes por la tarde poniendo fin a varias horas de incertidumbre y preocupación para sus familiares y allegados.

Leé además

Investigan en Mar del Plata una pelea que terminó con un joven herido.

El joven atropellado tras una pelea pidió que la causa sea investigada como tentativa de homicidio

Por Redacción Policiales
Juan Roberto Cafasso murió tras caer al vacío en un gimnasio en Bahía Blanca

Tragedia en Bahía Blanca: un reconocido abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio

Por Redacción Policiales

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo de Leonardo David Jofré, de 39 años, se produjo al atardecer en la zona de calle La Costa y El Altillo, en Palmira, donde se concentraban los rastrillajes y tareas de búsqueda.

Lo encontraron caminando junto al río

De acuerdo con el reporte policial, efectivos que participaban del operativo lograron ubicar al hombre mientras caminaba por una huella situada a la orilla del río.

Al momento de ser encontrado presentaba un evidente estado de alteración emocional, aunque no registraba lesiones ni problemas físicos de consideración.

Tras establecer contacto con él, los uniformados procedieron a brindarle asistencia inmediata y a resguardarlo mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Activaron los protocolos de contención

Las autoridades señalaron que, una vez localizado, se pusieron en marcha los protocolos previstos para este tipo de situaciones, orientados a garantizar la contención y protección de la persona encontrada.

Si bien las circunstancias que motivaron su desaparición continúan siendo materia de evaluación, desde la Policía destacaron que el hombre fue hallado en buen estado general de salud.

El operativo concluyó con resultado positivo y permitió llevar tranquilidad a la familia, que aguardaba novedades desde el inicio de la búsqueda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Justicia continúa investigando el caso en Mar del Plata.

Detuvieron al rugbier que empujó a un joven en Mar del Plata que terminó atropellado por un auto

Por Redacción Policiales
Detuvieron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo de Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

Por Redacción Policiales
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Cuatro años de cárcel para un empleado de limpieza que sustraía en el Polo Judicial celulares vinculados a robos

Por Ignacio de la Rosa
Complejo Los Libertadores (Archivo)

Empresario argentino intentó cruzar a Chile con un cargador y varias municiones: cayó en Los Libertadores

Por Redacción Policiales