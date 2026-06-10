10 de junio de 2026 - 16:00

Un conductor lleva su Toyota al mecánico porque se prendió la luz del "check", pero el mecánico descubre que no debía hacerlo: "Dinero gratis"

El caso de una Toyota Tundra mostró por qué revisar lo básico puede evitar diagnósticos innecesarios y pérdida de tiempo.

Un conductor lleva su Toyota al mecánico porque se prendió la luz del check, pero el mecánico descubre que no debía hacerlo Dinero gratis
Por Andrés Aguilera

Un conductor llevó su Toyota Tundra 2025 al mecánico porque se encendió la luz de “check engine” en el tablero. La situación parecía indicar una falla seria, pero el técnico detectó algo mucho más simple: la tapa del combustible estaba floja o mal colocada.

Leé además

no es contramano: que significa la senal de transito con una linea horizontal negra en un circulo rojo

No es contramano: qué significa la señal de tránsito con una línea horizontal negra en un círculo rojo

Por Andrés Aguilera
que significa ver un pano blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

Qué significa ver un paño blanco colgado de la ventanilla de un auto aleatorio en medio de la ruta

Por Andrés Aguilera

El caso fue difundido a partir de un video de TikTok publicado por un técnico automotriz. El mecánico usó la situación como ejemplo de una regla básica: antes de depender solo del escáner, conviene hacer una inspección visual.

Qué encontró el mecánico en la Toyota

Según la publicación, la camioneta tenía alrededor de 7.000 millas y llegó al taller con la luz de check engine encendida. El técnico conectó el vehículo a la computadora, pero también revisó elementos simples antes de avanzar con un diagnóstico más complejo.

Ahí apareció la causa probable: la tapa del tanque estaba floja o directamente mal cerrada. El propio técnico explicó que esa situación puede generar una fuga en el sistema de emisiones evaporativas, conocido como EVAP.

Por qué una tapa de nafta puede encender el check engine

En vehículos modernos, el sistema EVAP está diseñado para evitar que los vapores del combustible escapen al ambiente. Si la tapa no sella bien, la computadora puede interpretar que hay una fuga en el sistema.

CarParts explica que una tapa floja, dañada o mal colocada puede activar la luz de check engine y guardar códigos relacionados con fugas EVAP. Eso no significa que todos los testigos se deban a la tapa, pero sí que es una de las causas simples que conviene descartar.

El comentario que llamó la atención: “Dinero gratis”

La frase “dinero gratis” apareció entre los comentarios de otros mecánicos, no como una recomendación para cobrar de más, sino como una forma de decir que el problema era fácil de detectar para alguien con experiencia.

Un conductor lleva su Toyota al mecánico porque se prendió la luz del check, pero el mecánico descubre que no debía hacerlo Dinero gratis

El punto de fondo es más útil para los conductores: un síntoma que parece grave puede tener una explicación menor. Aun así, si la luz parpadea, si el motor falla o si aparecen otros testigos, no conviene asumir que todo se resuelve ajustando la tapa.

Qué hacer si se prende la luz del motor

Si aparece el check engine, lo primero es mirar si el auto presenta ruidos, tironeos, pérdida de potencia o temperatura alta. Si todo funciona normal, revisar la tapa del combustible puede ser un primer paso razonable.

  • Apagar el auto en un lugar seguro: no revisar nada en plena circulación.
  • Ajustar la tapa del tanque: debe quedar bien cerrada.
  • Mirar el sello: si está roto o reseco, puede no cerrar bien.
  • No esperar que la luz se apague al instante: a veces requiere varios ciclos de manejo.
  • Consultar a un mecánico: si la luz parpadea o el auto falla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

autos: donde y cuando stellantis dictara experiencias de manejo

Autos: Dónde y cuándo Stellantis dictará experiencias de manejo

Por Redacción Economía
asi es el nuevo fiat tempra 2027: el clasico italiano que vuelve renovado al presente

Así es el nuevo Fiat Tempra 2027: el clásico italiano que vuelve renovado al presente

Por Ignacio Alvarado
volkswagen amarok en junio 2026: cuanto cuesta la camioneta que pelea el liderazgo del mercado argentino

Volkswagen Amarok en junio 2026: cuánto cuesta la camioneta que pelea el liderazgo del mercado argentino

Por Ignacio Alvarado
asi es el peugeot 405 version 2027: mas parecido al nuevo 207, pero con mas potencia

Así es el Peugeot 405 versión 2027: más parecido al nuevo 207, pero con más potencia

Por Ignacio Alvarado