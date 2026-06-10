Un conductor llevó su Toyota Tundra 2025 al mecánico porque se encendió la luz de “check engine” en el tablero. La situación parecía indicar una falla seria, pero el técnico detectó algo mucho más simple: la tapa del combustible estaba floja o mal colocada.

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El caso fue difundido a partir de un video de TikTok publicado por un técnico automotriz. El mecánico usó la situación como ejemplo de una regla básica: antes de depender solo del escáner, conviene hacer una inspección visual .

Según la publicación, la camioneta tenía alrededor de 7.000 millas y llegó al taller con la luz de check engine encendida. El técnico conectó el vehículo a la computadora, pero también revisó elementos simples antes de avanzar con un diagnóstico más complejo.

Ahí apareció la causa probable: la tapa del tanque estaba floja o directamente mal cerrada. El propio técnico explicó que esa situación puede generar una fuga en el sistema de emisiones evaporativas, conocido como EVAP .

Por qué una tapa de nafta puede encender el check engine

En vehículos modernos, el sistema EVAP está diseñado para evitar que los vapores del combustible escapen al ambiente. Si la tapa no sella bien, la computadora puede interpretar que hay una fuga en el sistema.

CarParts explica que una tapa floja, dañada o mal colocada puede activar la luz de check engine y guardar códigos relacionados con fugas EVAP. Eso no significa que todos los testigos se deban a la tapa, pero sí que es una de las causas simples que conviene descartar.

El comentario que llamó la atención: “Dinero gratis”

La frase “dinero gratis” apareció entre los comentarios de otros mecánicos, no como una recomendación para cobrar de más, sino como una forma de decir que el problema era fácil de detectar para alguien con experiencia.

Un conductor lleva su Toyota al mecánico porque se prendió la luz del check, pero el mecánico descubre que no debía hacerlo Dinero gratis

El punto de fondo es más útil para los conductores: un síntoma que parece grave puede tener una explicación menor. Aun así, si la luz parpadea, si el motor falla o si aparecen otros testigos, no conviene asumir que todo se resuelve ajustando la tapa.

Qué hacer si se prende la luz del motor

Si aparece el check engine, lo primero es mirar si el auto presenta ruidos, tironeos, pérdida de potencia o temperatura alta. Si todo funciona normal, revisar la tapa del combustible puede ser un primer paso razonable.