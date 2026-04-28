Accidente en alta montaña: un motociclista de 70 años desbarrancó en la subida al Cristo Redentor

El hecho ocurrió este martes por la tarde. El hombre perdió el control en solitario y se encuentra fuera de peligro.

Un motociclista de 70 años protagonizó un accidente en solitario luego de perder el control de su vehículo mientras circulaba en su motocicleta por la subida al Cristo Redentor, en la zona de Alta Montaña.

El hecho ocurrió en horas de la tarde cuando, por razones que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó desbarrancando en el lugar, sin que se vieran involucrados otros vehículos en el hecho.

Tras la alerta, personal de la Comisaría 23° y efectivos de la Gendarmería Nacional se desplazaron rápidamente hasta el sitio del siniestro para brindar asistencia. Al llegar, los uniformados constataron que el motociclista, proveniente de la localidad de Las Toninas, se encontraba consciente.