28 de abril de 2026 - 13:31

Conmoción por la muerte de una beba en un incendio: su mamá la había dejado sola durmiendo

La tragedia ocurrió en El Palomar. La madre de la menor se había ausentado momentáneamente para llevar a su otro hijo al colegio, ubicado a pocas cuadras.

Conmoción por la muerte de una beba en un incendio

Conmoción por la muerte de una beba en un incendio

Foto:

Gentileza / Primer Plano Online
Conmoción por la muerte de una beba en un incendio

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una bebé de 18 meses murió este martes al quedar atrapada en un incendio que se desató en su vivienda de El Palomar, en un hecho que conmociona a la comunidad.

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El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Bergamini al 2100, en el partido de Morón. Según relataron fuentes del caso, la madre de la menor se había ausentado momentáneamente para llevar a su otro hijo al colegio, ubicado a pocas cuadras, cuando comenzaron las llamas dentro del domicilio.

Conmoción por la muerte de una beba en un incendio
Conmoción por la muerte de una beba en un incendio

Conmoción por la muerte de una beba en un incendio

Vecinos alertaron rápidamente a los bomberos, que acudieron al lugar, aunque pese al rápido despliegue no lograron evitar el desenlace fatal. De acuerdo a la información difundida por el medio Primer Plano Online, familiares de la niña intentaron rescatarla, pero el avance del fuego bloqueó los accesos e hizo imposible el ingreso.

Tras controlar el incendio, los equipos de emergencia encontraron a la bebé sin vida, debajo de una parte del techo que se desplomó producto de la intensidad del calor.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quien ordenó una serie de pericias para determinar cómo se originó el fuego.

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