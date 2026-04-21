Homero Pettinato rompió el silencio luego de la condena sobre su hermano Felipe: "Muy amargo"

La reciente condena contra Felipe Pettinato marcó un punto de inflexión en la vida de su familia y volvió a instalar el caso en el centro de la agenda mediática. Homero Pettinato se expresó públicamente durante su participación en Blender at night, donde abordó sin rodeos el impacto emocional y social del fallo judicial.

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La condena, dictada por el Tribunal N°14, estableció tres años de prisión en suspenso bajo la figura de incendio culposo seguido de muerte por el hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio porteño de Belgrano, donde falleció el neurólogo Melchor Rodrigo .

Una sentencia que divide lo legal y lo personal

Durante la entrevista, Homero Pettinato dejó en claro la distancia entre la resolución judicial y la percepción familiar. “Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe. Entonces, para nosotros es muy amargo el trago”, afirmó, al describir el impacto del fallo. El testimonio expuso una tensión constante entre lo dictado por la Justicia y la vivencia interna del entorno cercano.

A su vez, hizo referencia al clima de sospecha que, según su visión, se instaló en la opinión pública: “La gente cree, de verdad, que somos los Corleone manejando la Justicia con nuestros millones de dólares”. Con esa frase, buscó desarticular la idea de privilegios o influencias, señalando que la realidad familiar dista de esa construcción.

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El peso del relato mediático

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la crítica a la forma en que el caso fue presentado en los medios. Homero sostuvo que se construyó una imagen distorsionada de su hermano: “Construyeron un villano, construyeron un relato que no es verdadero y yo creo que eso influenció”.

Según explicó, esa narrativa tuvo consecuencias directas no solo en la percepción pública, sino también en el proceso emocional de la familia. La exposición constante amplificó el conflicto y profundizó el desgaste psicológico en un contexto ya complejo por la dimensión judicial del caso.

El paso por instituciones y el alivio actual

El conductor también se refirió al período en el que Felipe Pettinato permaneció internado en instituciones tras el hecho. “Felipe además estuvo encerrado tres años, dos años y medio desde que pasó esto, en instituciones que tienen las libertades muy reducidas”, explicó, al detallar las condiciones de ese proceso.

En ese sentido, destacó el cumplimiento de los tratamientos y la evolución de su hermano: “Eso nos pone muy contentos”. La posibilidad de que no deba cumplir condena efectiva en una cárcel fue interpretada como un alivio dentro de un escenario adverso. “No te deja de dar alivio que tu hermano esté vivo y que esté bien”, resumió.

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EL respeto a la víctima y consecuencias sociales

La familia optó por mantener un perfil bajo durante el proceso judicial. “Fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia. Nunca hablando de él”, señaló Homero, en referencia al manejo público del caso.

Sin embargo, remarcó que la condena social continúa operando con fuerza: “La condena social genera mucho problema psicológico. Si la gente no te deja de decir ‘vos sos eso’, es muy difícil”. Esta dimensión, según su relato, se mantiene vigente más allá del cierre judicial.