Gran Hermano: Luana Fernández reveló detalles de su pasado con Yao Cabrera, el youtuber uruguayo preso

Durante la emisión de Gran Hermano Generación Dorada las declaraciones de la modelo e influencer Luana Fernández no pasaron desapercibidas al hablar de su vínculo con el youtuber uruguayo Yao Cabrera , actualmente en prisión.

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En la convivencia en la casa, sus compañeros le consultaron acerca de un tatuaje que tenía en su piel y Luana admitió su conexión con Cabrera. “Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso” , confesó durante una charla en la casa.

La charla fue acerca de la convivencia en la Mansión WiFi durante la época de pandemia, una experiencia que la joven describió como “intensa y lucrativa”. “Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers, youtubers, todos vivimos ahí como un año y laburé con ellos y bueno, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero...”.

Fernández aclaró que su paso por la mansión fue positivo en términos laborales. “La posta es que la pasé increíble. O sea, en plena pandemia fue. La pasé re bien, porque aparte tenía laburo”, expresó ante sus compañeros de la casa.

Esta es la primera vez que Luana se refería al tatuaje. Cabe destacar que apenas ingresó a la casa, Lolo Poggio preguntó directamente. “¿Qué es eso?, a lo que la reacción de Luana fue inmediata y le quitó importancia.

Mansión WiFi La Mansión WiFi, donde Yao Cabrera realizaba contenido

A pesar de esto, el vínculo entre Luana Fernández y Yao Cabrera no solo fue una experiencia laboral o de convivencia en la mansión, sino que el nombre de la participante de Gran Hermano aparece entre los expedientes judiciales de la causa que condenó al youtuber uruguayo a 4 años de prisión por reducción a la servidumbre.

Además, durante la charla hablaron de la Mansión WiFi, que no fue únicamente el escenario de videos virales y fiestas, sino también de episodios que derivaron en una investigación policial. “Que después la allanaron”, recordó uno de los participantes.

Ante eso, Luana aclaró: “Yo no estaba, yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”. Luego, la influencer explicó los motivos del procedimiento: “Porque había cosas”, y, frente a las preguntas de sus compañeros, precisó: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando. En negro, pero bueno”.