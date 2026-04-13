13 de abril de 2026 - 17:18

La emoción de Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano: "Mi país del corazón"

La producción del reality anunció que la famosa actriz reemplazará a Andrea del Boca tras su salida por una lesión tras una fuerte caída.

Grecia Colmenares

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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En base a sus recientes posteos en redes sociales, la venezolana aterrizó este domingo en Buenos Aires para participar del reality de Telefe y ya se encuentra alojada en un hotel. Sin embargo, aún no fue aislada.

Que felicidad!!! Llegar a mi país del corazón. Argentina, te amo”, escribió junto a un video tomado desde su avión aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En otro video, la estrella de los 90' se mostró en el baño de un hotel grabándose mientras reaccionaba al sonido ambiental de las calles de Buenos Aires, algo que le despertó un recuerdo sentimental: “Ese sonido. No, no voy a llorar”, mencionó previo a cortar el video.

Su emoción quedó expuesta en las imágenes que ya circulan en las redes sociales, mientras que sus fanáticos le hicieron llegar mensajes de apoyo para esta siguiente etapa en su carrera.

Mi Argentina, te extrañe”, escribió la actriz en dicho video.

A diferencia de Andrea del Boca, Colmenares no es ajena a los realities. La actriz venezolana participó en Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano, con una permanencia total de 178 días dentro de la casa.

“La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”, expresó previo a aceptar el desafío.

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