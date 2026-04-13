La emoción de Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano: "Mi país del corazón"

La producción del reality anunció que la famosa actriz reemplazará a Andrea del Boca tras su salida por una lesión tras una fuerte caída.

Tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación dorada, el conductor Santiago del Moro anunció que su reemplazo será nada más y nada menos que la estrella de telenovelas, Grecia Colmenares. La actriz celebró su regreso a la Argentina con un video expresando su emoción.

En base a sus recientes posteos en redes sociales, la venezolana aterrizó este domingo en Buenos Aires para participar del reality de Telefe y ya se encuentra alojada en un hotel. Sin embargo, aún no fue aislada.

“Que felicidad!!! Llegar a mi país del corazón. Argentina, te amo”, escribió junto a un video tomado desde su avión aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grecia Colmenares (@greciacolmenares7) En otro video, la estrella de los 90' se mostró en el baño de un hotel grabándose mientras reaccionaba al sonido ambiental de las calles de Buenos Aires, algo que le despertó un recuerdo sentimental: “Ese sonido. No, no voy a llorar”, mencionó previo a cortar el video.

Su emoción quedó expuesta en las imágenes que ya circulan en las redes sociales, mientras que sus fanáticos le hicieron llegar mensajes de apoyo para esta siguiente etapa en su carrera.