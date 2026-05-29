"Soy Rada" Aristarán explicó sus ausencias en TV y cruzó a Mario Pergolini: "Una enfermedad"

La dinámica entre Soy Rada Aristarán y Mario Pergolini volvió a generar uno de los momentos más comentados de Otro día perdido. Esta vez, el motivo fue la inminente participación de Rada en la versión teatral de Charlie y la fábrica de chocolate , una producción que demandará una intensa agenda de funciones durante las próximas semanas.

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Durante la emisión, Pergolini le reprochó en tono humorístico las ausencias que tendrá el actor debido a sus compromisos teatrales. Todo comenzó cuando le preguntó cómo pensaba compatibilizar el programa con las múltiples funciones previstas para las vacaciones de invierno. “ ¿Y cómo vas a hacer cuando tengas tres funciones? ”, lanzó el conductor. La respuesta de Rada fue inmediata: “ Yo te avisé, ¿te acordás? ”.

Sin embargo, Pergolini aseguró no recordar aquella conversación y redobló la apuesta con una frase que provocó risas en el estudio: “ ¿Y qué me importa? Contame a mí lo que me tenés que avisar ”.

A medida que avanzó la charla, Rada reconoció que debería ausentarse durante varios días para cumplir con sus compromisos sobre el escenario.

“Hay unos días, señor Mario, que no voy a venir a trabajar. Pero muy poquitos”, explicó inicialmente. Cuando Pergolini quiso saber cuántos días serían exactamente, el actor terminó admitiendo que se trataría de una semana completa.

Lejos de esquivar el tema, el actor justificó la situación al señalar que los compromisos teatrales ya estaban acordados antes de sumarse al ciclo televisivo.

“Es esto como que yo tengo una enfermedad preexistente. Yo ya venía con Wonka acá”, argumentó.

Embed - "SOY RADA" Y SU INTERNA CON PERGOLINI: "Me honra que Mario cambie su horario de grabación"

El agradecimiento al equipo de Otro día perdido

Horas más tarde, en una entrevista con el programa Intrusos, el tono fue diferente. Allí Rada reconoció que sus ausencias implican un esfuerzo adicional para quienes trabajan detrás de cámara.

“Todos se levantan más temprano para mí. Les pido mil disculpas, les agradezco mucho y eso lo hago todos los días que entro”, aseguró.

Además, valoró especialmente la predisposición de Pergolini para adaptar horarios y facilitar la compatibilidad entre sus compromisos teatrales y televisivos. “Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y que me permita estos días no venir”, afirmó.