16 de diciembre de 2025 - 10:30

Ángela Leiva contradijo a Mario Pergolini para defender la cumbia: "¿Qué problema tenés conmigo?"

Este lunes, la cantante interpeló al conductor sobre el género musical en la que ha logrado forjar su carrera.

La cantante defendió su género musical ante las críticas de Mario Pergolini.

La cantante defendió su género musical ante las críticas de Mario Pergolini.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La cantante de cumbia Ángela Leiva visitó este lunes el estudio del programa Otro día perdido conducido por Mario Pergolini y protagonizó un momento especial cuando decidió confrontar al conductor por sus comentarios hacia la cumbia, el género musical en el que es una de las referentes.

Leé además

asi es la casa de ricardo darin en palermo: construida en 1938 y un diseno clasico

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

Por Redacción Espectáculos
Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles.

Romance confirmado: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles desde Roma

Por Redacción Espectáculos

Todo comenzó cuando Pergolini mencionó con cierto tono: “Uh, canta cumbia”, a lo que Leiva no dejó pasar y le preguntó directamente: “¿Qué problema tenés conmigo? No me contestaste qué problema tenés con la cumbia”.

Embed - "¿QUÉ PROBLEMA TENÉS CON LA CUMBIA?": ÁNGELA LEIVA PICANTEÓ A PERGOLINI Y REMATÓ CON UNA AMENAZA

El conductor, sorprendido, intentó justificarse diciendo que solo había comentado el género, pero la también actriz no se quedó conforme con la respuesta superficial.

Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, insistió Leiva, poniendo en evidencia el gesto del comunicador. Pergolini siguió el paso de comedia y alegó que no dijo que hubiera un problema, pero el tono y la expresión ya lo habían dejado expuesto.

El debate de Ángela Leiva y Mario Pergolini sobre los estilos musicales

La conversación derivó hacia los diferentes estilos de cumbia que existen en Latinoamérica. Leiva explicó las variantes del género, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, educando al conductor sobre la riqueza musical que él había menospreciado con su comentario inicial.

La cantante aprovechó para destacar su colaboración con Los Ángeles Azules en “El listón de tu pelo”, tema que alcanzó cientos de millones de reproducciones. Pergolini reconoció el éxito de la canción y calificó al grupo mexicano como “los Pink Floyd de México”, un clásico de la música latinoamericana.

Ángela Leiva
La cantante defendió su género musical ante las críticas de Mario Pergolini.

La cantante defendió su género musical ante las críticas de Mario Pergolini.

El momento quedó como un ejemplo de cómo Ángela Leiva defiende con orgullo la cumbia, no permitiendo que ningún prejuicio o comentario despectivo quede sin respuesta, incluso si enfrente hay una figura como Mario Pergolini.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La gran sorpresa de Mario Pergolini tras la acusación de La Sole. 

La Sole lanzó una fuerte acusación contra Mario Pergolini: "Yo te sufrí Mario"

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Leonardo DiCaprio que llega a una plataforma de streaming.

Es candidata al Oscar: cuándo y dónde se estrena en streaming la nueva película de Leonardo DiCaprio

Por Redacción Espectáculos
El thriller psicológico sobre una pareja ambiciosa que está en Netflix. 

Manipulación en su máxima expresión: el thriller psicológico erótico que llegó a Netflix

Por Redacción Espectáculos
La conductora contó cómo fue su reencuentro con Maru Botana, con quién tiene un distanciamiento hace años.

Yanina Latorre reveló cómo fue su encuentro con Maru Botana en MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora