Ángela Leiva contradijo a Mario Pergolini para defender la cumbia: "¿Qué problema tenés conmigo?"

Este lunes, la cantante interpeló al conductor sobre el género musical en la que ha logrado forjar su carrera.

La cantante defendió su género musical ante las críticas de Mario Pergolini.

La cantante de cumbia Ángela Leiva visitó este lunes el estudio del programa Otro día perdido conducido por Mario Pergolini y protagonizó un momento especial cuando decidió confrontar al conductor por sus comentarios hacia la cumbia, el género musical en el que es una de las referentes.

Todo comenzó cuando Pergolini mencionó con cierto tono: “Uh, canta cumbia”, a lo que Leiva no dejó pasar y le preguntó directamente: “¿Qué problema tenés conmigo? No me contestaste qué problema tenés con la cumbia”.

"¿QUÉ PROBLEMA TENÉS CON LA CUMBIA?": ÁNGELA LEIVA PICANTEÓ A PERGOLINI Y REMATÓ CON UNA AMENAZA El conductor, sorprendido, intentó justificarse diciendo que solo había comentado el género, pero la también actriz no se quedó conforme con la respuesta superficial.

“Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, insistió Leiva, poniendo en evidencia el gesto del comunicador. Pergolini siguió el paso de comedia y alegó que no dijo que hubiera un problema, pero el tono y la expresión ya lo habían dejado expuesto.

El debate de Ángela Leiva y Mario Pergolini sobre los estilos musicales La conversación derivó hacia los diferentes estilos de cumbia que existen en Latinoamérica. Leiva explicó las variantes del género, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, educando al conductor sobre la riqueza musical que él había menospreciado con su comentario inicial.