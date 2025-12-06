La Sole lanzó una fuerte acusación contra Mario Pergolini: "Yo te sufrí Mario"

Soledad Pastorutti fue la invitada del programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini. La entrevista se caracterizó por las declaraciones de la cantante sobre sus inicios y el momento que sorprendió a todos fue el r eclamo de La Sole al conductor.

No se guardó nada: Mario Pergolini respondió después de que Pampita dijo que iría a su programa si le pagaran

La entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi logró puntos históricos de rating

Además de repasar su extensa trayectoria y su reciente colaboración creativa con el artista urbano Milo J, la cantante se abrió sobre sus difíciles comienzos en el folclore y la industria musical.

La artista al hablar de sus inicios en la carrera, lanzó una frase contundente a su anfitrión: “Yo te sufrí, Mario, a vos alguna vez” . El comentario tomó por sorpresa tanto al presentador como a su coconductor, Rada Aristarán. A pesar de la seriedad inicial de la frase, rápidamente La Sole aclaró que sentía una profunda admiración por Pergolini.

Pergolini buscó aclara la situación y preguntó ¿Te hice algo ? ¿Te dije algo? La Sole intentó aclarar sus palabras y recordó: “En aquella época yo era un personaje…” .

Invitándole a tomarle la mano, Mario abrió paso a un cierre afecutoso. La Sole no dudó y lo llenó de elogios: “Te quiero, te respeto y me encanta esto que estás haciendo” , a lo que el público respondió con aplausos y el conductor cerró con un “Yo también”.

La Sole y Mario Pergolini, dos leyendas unidas por la admiración. Un momento para el recuerdo en #OtroDiaPerdido , el show donde todo puede pasar. pic.twitter.com/lOjybP9o2j

Pergolini revoleó el pocho de La Sole

Durante su participación en el programa, Soledad Pastorutti también le enseñó a Pergolini uno de sus gestos más emblemáticos: revolear el poncho.

Con algunas directivas precisas sobre el agarre y la técnica, el conductor imitó a La Sole y revoleó el poncho con gran entusiasmo. La cantante comentó que este gesto, que la marcó en toda su carrera y le dio popularidad, ya lleva más de 30 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario)

Entre sus declaraciones, Soledad reveló los obstáculos que enfrentó al buscar imprimir su sello personal en la música.

“En ese momento, el folclore era muy estático. Me tocaba representar a mi provincia en diferentes festivales, pero me descalificaban porque me movía en el escenario. Por suerte pude cambiar esas cosas… estaba medio loca”, dijo entre risas.