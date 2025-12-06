La Sole lanzó una fuerte acusación contra Mario Pergolini: "Yo te sufrí Mario"

Soledad Pastorutti fue la invitada del programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini. La entrevista se caracterizó por las declaraciones de la cantante sobre sus inicios y el momento que sorprendió a todos fue el reclamo de La Sole al conductor.
Además de repasar su extensa trayectoria y su reciente colaboración creativa con el artista urbano Milo J, la cantante se abrió sobre sus difíciles comienzos en el folclore y la industria musical.
La acusación que tomó por sorpresa a Mario Pergolini
La artista al hablar de sus inicios en la carrera, lanzó una frase contundente a su anfitrión: “Yo te sufrí, Mario, a vos alguna vez”. El comentario tomó por sorpresa tanto al presentador como a su coconductor, Rada Aristarán. A pesar de la seriedad inicial de la frase, rápidamente La Sole aclaró que sentía una profunda admiración por Pergolini.
Pergolini buscó aclara la situación y preguntó ¿Te hice algo ? ¿Te dije algo? La Sole intentó aclarar sus palabras y recordó: “En aquella época yo era un personaje…”.
Invitándole a tomarle la mano, Mario abrió paso a un cierre afecutoso. La Sole no dudó y lo llenó de elogios: “Te quiero, te respeto y me encanta esto que estás haciendo”, a lo que el público respondió con aplausos y el conductor cerró con un “Yo también”.
Pergolini revoleó el pocho de La Sole
Durante su participación en el programa, Soledad Pastorutti también le enseñó a Pergolini uno de sus gestos más emblemáticos: revolear el poncho.
Con algunas directivas precisas sobre el agarre y la técnica, el conductor imitó a La Sole y revoleó el poncho con gran entusiasmo. La cantante comentó que este gesto, que la marcó en toda su carrera y le dio popularidad, ya lleva más de 30 años.
Entre sus declaraciones, Soledad reveló los obstáculos que enfrentó al buscar imprimir su sello personal en la música.
“En ese momento, el folclore era muy estático. Me tocaba representar a mi provincia en diferentes festivales, pero me descalificaban porque me movía en el escenario. Por suerte pude cambiar esas cosas… estaba medio loca”, dijo entre risas.