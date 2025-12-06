6 de diciembre de 2025 - 18:43

"Sueña Pandora, sueña": un estreno que reescribe el mito

La obra, dirigida por Gabriela Psenda y protagonizada por Marina Sananes, presenta una versión renovada del mito clásico, e invita a reflexionar sobre la mujer, el deseo y las raíces.

Estreno. La obra está protagonizada por Marina Sananes.

Por Ariel Búmbalo

“Sueña Pandora, sueña” llega al Espacio Cultural Julio Le Parc los días 6 y 13 de diciembre a las 19 (entradas en Entradaweb), con una propuesta escénica que invita a las infancias —y también a los adultos— a repensar uno de los mitos fundacionales de la cultura occidental. La puesta, dirigida por Gabriela Psenda y protagonizada por Marina Sananes, revisita la figura de Pandora desde una perspectiva contemporánea, alejándose de la narrativa que históricamente la ubicó como origen del mal o castigo para la humanidad.

El proyecto nació con la intención de abrir nuevas preguntas sobre los relatos tradicionales que moldearon nuestra idea de mujer. En este caso, Pandora deja de ser un personaje pasivo o culpabilizado: la obra propone un viaje sensible que la muestra como alguien capaz de cuestionar su encierro, buscar vínculos y soñar con otros futuros posibles.

La historia transcurre en un jardín sin tierra, un espacio pequeño pero fértil en potencia, donde la protagonista siembra en macetas mientras sueña siempre lo mismo. La aparición de una caja misteriosa altera su rutina y la impulsa a explorar su interioridad: memorias, heridas y deseos que interpelan su presente. Ya no se trata de liberar “los males del mundo”, sino de abrir esa caja como gesto de transformación.

Con elementos físicos, afectivos y poéticos, “Sueña Pandora, sueña” teje una reflexión sobre el deseo de echar raíces propias y sobre cómo, incluso en los lugares más limitados, la vida insiste en florecer. La producción es de Lourdes Aybar, el vestuario de Victoria Fornoni y la escenografía y utilería de Leonardo Fernández.

