"Mcbeth Alamala": la obra de teatro que llega desde Chile para conquistar al público de Mendoza

“Mcbeth Alamala” es la aplaudida adaptación que realiza la compañía de Chile , Alamala Teatro, de una de las obras más conocidas de William Sheakspeare: “La tragedia de Macbeth”. En el marco de una gira por el país que recorrerá la región de Cuyo del 2 al 7 diciembre, el elenco realizará en Mendoza varias presentaciones.

"La Principita" llega al Teatro Leonardo Favio: una adaptación contemporánea del clásico de Saint-Exupéry

Una cita "sorprendente" en el teatro El Taller: presentarán cuatro obras breves este viernes

La obra se podrá ver el martes 2 en el Aula Teatro de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, el miércoles 3 en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de Las Heras, y el domingo 7 en la Sala Circular del Espacio Cultural Julio Le Parc.

En esta pieza el grupo desafía el drama, celebra el teatro y reescribe el clásico shakesperiano con picardía. Una puesta donde la comedia del arte, el humor físico y la potencia visual conviven con los temas eternos del clásico: el poder, la traición, la ambición y la caída inevitable.

La versión propone una mirada crítica y actual sobre la corrupción, la manipulación y el deseo de poder, temas tan vigentes hoy como en el siglo XVII.

En esta puesta que llega al país directo desde Santiago de Chile, actúa Héctor “Toti” Moreno Urrejola (quien también es el director artístico de la obra), Alex Rifo Contreras (también productor general), Cristian Castro Rodríguez y David Soto Carrasco. El staff se completa con el trabajo de sonido de Enrique Brante Carrera, la iluminación de Luis Ortega Díaz, la coordinación de Camila Cereda y el trabajo técnico audiovisual de Pablo Domene.

Mcbeth 4

Alamala Teatro busca fortalecer con esta gira el intercambio escénico entre Chile y Argentina, visibilizando el trabajo de las artes escénicas chilenas en el exterior y consolidándose como referente en la reinterpretación de los clásicos de Shakespeare.

Fundada en 2002, la compañía ha forjado una destacada trayectoria con una marcada vocación popular. Sus espectáculos, de espíritu callejero y lúdico, se inspiran en el clown, el bufón, el juglar y el melodrama, buscando siempre un contacto directo con el público. Con la realización de estas presentaciones por la región de Cuyo de “McBeth Alamala”, el elenco celebra el teatro sin fronteras, acercando al público argentino una propuesta vibrante, popular y profundamente humana.

Cabe destacar que la compañía hace posible este proyecto gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Fomento de Desarrollo de las Artes Escénicas, Línea Circulación Internacional, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

“Mcbeth Alamala” de gira por Argentina: las fechas del 2 al 7 de diciembre

Mendoza:

· Martes 2 de diciembre | 18:30hs | Aula Teatro – FAD UNCuyo | Entrada: $3.000. Se adquieren el mismo día en la sala.

· Miércoles 3 de diciembre | 20hs | Sala Cultural Malvinas Argentinas (San Miguel 1540, Las Heras) | Entrada: un alimento no perecedero a beneficio de la Organización Luz en el Camino.

· Domingo 7 de diciembre | 20hs | Sala Circular. Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) | Entrada popular: $8.000 o 2 x $10.000. Se adquieren por EntradaWeb o el mismo día en taquilla.

San Luis:

· Viernes 5 de diciembre | 21hs | La Papelería Teatro (Pedernera 1539) | Entrada popular: $8.000 o 2 x $10.000, a través del alias lapapeleria.teatro

San Juan:

· Sábado 6 de diciembre | 22:00hs | Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501) | Entrada anticipada $10.000 | En ventanilla $12.000. Descuento jubilados y estudiantes $8.000.