Una cita "sorprendente" en el teatro El Taller: presentarán cuatro obras breves este viernes

La cita en el teatro El Taller será este viernes, y prometen una noche "sorprendente" con cuatro obras breves.

image
Este viernes 28 de noviembre, a las 21, el Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad de Mendoza) abrirá sus puertas para una velada que promete romper moldes y expectativas. La compañía local presenta un programa compuesto por cuatro obras breves que navegan entre el humor, la extrañeza, la poesía y el desconcierto.

La propuesta se anuncia como “ una noche sorprendente, espectacular, divina, maravillosa, magnánima; a veces, también: desconcertante ”, una definición que adelanta el espíritu lúdico y provocador del espectáculo. Las entradas ya están a la venta con valores de $10.000 para la entrada individual y una promo de dos entradas por $16.000, en Entradaweb.com.ar.

image

Cuatro piezas para un viaje escénico

Galería de arte: Tres amantes del arte se enfrentan a su propia mirada crítica al observar obras de Fragonard, Goya y un autor anónimo. Entre interpretaciones, debates y percepciones en disputa, la escena revela cómo cada espectador construye –y defiende– su propio universo estético.

Procrastinación Hamlet: Desde una Dinamarca reinterpretada entre amargor obrero y desilusiones amorosas, los fantasmas regresan para exigir cuentas pendientes. Hamlet, atrapado entre la memoria y el mandato, debe decidir si vengar a su padre, olvidarlo o morir en el intento.

Puck en soledad: Un relato que explora los límites del cuerpo y la mente cuando la soledad se vuelve habitante permanente. En un espacio suspendido entre sombras, la obra pregunta: ¿qué sucede cuando la lealtad se marchita? ¿Cuánto puede resistir un corazón antes del estallido silencioso del amor?

Para finalizar, habrá números de clown: El gaucho y el motoquero y El faro.

