"La Principita" llega al Teatro Leonardo Favio: una adaptación contemporánea del clásico de Saint-Exupéry

La obra se verá en el teatro Leonardo Favio de Chacras de Coria este sábado. Adapta de forma libre el famoso libro.

Este sábado 29 de noviembre, a las 21, el Teatro Leonardo Favio abrirá las puertas para recibir a "La Principita", la adaptación teatral libre escrita y dirigida por Gladys Guerrero. La obra, que podrá verse en Viamonte 5446 (Chacras de Coria, Luján de Cuyo) propone un viaje sensible y profundamente actual por los sentidos originales de la novela de Antoine de Saint-Exupéry, pero también se anima a reírse —con humor farsesco y momentos abiertamente desopilantes— de aquello que el autor francés expuso con lucidez hace casi un siglo: la contradicción del universo adulto.

Guerrero recupera la esencia poética del clásico y, al mismo tiempo, subraya la vigencia de su crítica. En escena aparecen ese mundo que todavía empuja a la productividad sin alma, la alienación colectiva y el individualismo que avanza sobre los vínculos, la belleza cotidiana y el crecimiento interior. La versión resignifica el mensaje original poniendo en primer plano la humanidad que se pierde cuando lo urgente reemplaza a lo importante, y cuando la amistad deja de ser un refugio para transformarse en un trámite.

La puesta cobra vida gracias a un elenco integrado por Candela Isuani, Roxana González, Eva Blanes, Marta Abrahim, Iris Isuani, Paola Escudero y Eduardo Cornejo. Con distintas capas de humor, ternura y crítica social, los intérpretes articulan un relato que interpela tanto a niños como a adultos, invitando a observar con nuevos ojos aquello que a veces se vuelve invisible en la rutina.

La escenografía y la utilería fueron concebidas como una creación grupal, mientras que la pintura estuvo a cargo de Graciela Angélica Gonzales. Erick Elaskar se ocupa de la técnica de luz y sonido, elemento clave para el clima onírico de la obra, y la producción gráfica es responsabilidad de Roxana González.

Las entradas generales tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en el teatro antes de la función o en Entradaweb.com.ar.