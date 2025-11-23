23 de noviembre de 2025 - 13:12

A los 74 años murió una de las figuras de ATAV y referente del teatro argentino

La triste noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores. Su última participación en la pantalla chica la tuvo en la superproducción de eltrece.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El teatro argentino despide con profundo pesar al actor, director y docente Isaac Eisen, quien falleció a los 74 años. La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores, entidad en la que estuvo afiliado durante décadas.

Despedimos al actor, director y docente Isaac Eisen, conocido también como ‘El fenómeno’. Su vasta trayectoria abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio”, expresó el comunicado oficial difundido este domingo.

A los 74 años murió una de las figuras de ATAVy referente del teatro argetino
Isaac Eisen murió a los 74 años.

Eisen, cuyo verdadero nombre era Isaac Abraham Ponimunski, se destacó en múltiples disciplinas, aunque el gran público lo recuerda especialmente por su participación en ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), la superproducción de eltrece que marcó su última aparición televisiva.

La trayectoria de Isaac Eisen

Nacido el 2 de julio de 1951, Eisen se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y perfeccionó su técnica con destacados maestros como Raúl Serrano, Ricky Pashkus, Dorys Petroni y Susana Taubert.

En el teatro, integró el elenco del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, y coordinó durante más de diez años los grupos Lector y Nuevas Fantasías. Participó en una extensa lista de obras entre las que se destacan El descenso, Un guapo del 900, Los siete locos, Nube de juguete, Yerma, La pulga en la oreja, ¿Desea agrandar el menú?, Diva y muchas más.

Isaac Eisen

Como autor y director presentó propuestas propias, entre ellas Llamada en espera, La travesía del tiempo, El llanto de las ballenas y El Off, consolidando también una sólida carrera detrás de escena.

Un rostro reconocido por el público televisivo

Además de ATAV, Eisen participó en exitosas ficciones como Muñeca Brava, Los Roldán, Costumbres Argentinas, El sodero de mi vida, Soy Gitano, Mosca y Smith, Cosecharás tu siembra, Gasalla en libertad, Todo x 2 pesos e Influencers, entre muchas otras.

En la pantalla grande actuó en títulos como Titanes en el ring contraataca, La Rosales, El corte, La historia en la arena, ¿Quién quiere casarse con un astronauta? y Zatti, hermano nuestro.

