Un conmovedor homenaje a su hermano: la foto de Nico Vázquez en Nueva York que sorprendió a su familia

Nico Vázquez emocionó a todos con el recuerdo inédito de su hermano Santiago

Nico Vázquez decidió rendir un tributo a su hermano Santiago a través de una fotografía que tomó en Nueva York, gesto que se vincula con la imagen que él había conservado desde 2016 y que marcó un momento significativo en su historia familiar.

Nicolás Vázquez recordó a su hermano tras seis años de su partida / Instagram Nico Vázquez recordó a su hermano tras su partida. El actor asumió la iniciativa desde una búsqueda emocional propia, guiado por el deseo de recuperar un fragmento compartido con su hermano a través de una escena repetida con exactitud. El homenaje lo hizo en Times Square, espacio donde Santi había posado a sus 27 años en uno de sus últimos viajes.

La historia del hermano de Nico Vázquez El recorrido que llevó a Nico a ese punto empezó mucho antes, cuando su hermano viajó por primera vez a la ciudad que quería conocer desde siempre. Ese viaje había sido tema de conversación entre ambos por lo que representaba Broadway, el teatro, el cine y la posibilidad de continuar la ruta hacia Filadelfia para vivir la experiencia de Rocky, plan que nunca pudieron compartir.

En aquel momento, Santiago se llevó la campera que Nico le había regalado y desde ese viaje envió la foto a toda la familia. La imagen se volvió un símbolo que su padre adoptó como foto de perfil y mantuvo inalterable desde entonces, detalle que el actor recordó como parte del valor emocional que se acumuló alrededor de ese retrato.

Nico reconoció que conservó pocas prendas de su hermano y que esa campera ocupa un lugar especial, aunque nunca había podido reconstruir la escena pese a haber pasado en varias oportunidades por Nueva York. "Hace muchos años que quería hacer esta foto", escribió al explicar la carga emocional que lo detenía. También remarcó cuánto significó para él reencontrarse con la ciudad impulsado esta vez por la figura de Rocky. "En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York".