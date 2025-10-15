Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández: "Es un quilombo"

Nico Vázquez confirmó que está en pareja con Dai Fernández y habló abiertamente sobre el inicio de este nuevo vínculo, que según contó, comenzó hace apenas cuatro semanas. La relación surgió en un contexto marcado por versiones de infidelidades cruzadas con su ex, Gimena Accardi, con quien el actor compartió más de una década de pareja.
La explicación de Nico Vázquez
En diálogo con SQP, Vázquez explicó que recién ahora empieza a hablar del tema debido al interés mediático. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días. Estoy tratando de procesarlo también, porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien, de que esté todo ordenado”, expresó. Reconoció además que el revuelo mediático supera la dimensión real de lo que están viviendo: “Entiendo que es un quilombo, para la gente más que para nosotros, que sabemos cómo es la historia”.
Consultado sobre cómo transita esta nueva etapa, Vázquez aclaró que si fuera por él no habría hecho pública la relación: “Es algo que está empezando, de días. Pero por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo. Si mañana me ves caminando con ella por algún lugar, soy un mentiroso. Me gustaría caminar con ella por la calle”.
El actor también reflexionó sobre la exposición mediática que tuvo su vínculo anterior con Accardi: “Mi relación fue muy expuesta por mí y por Gime, y eso generó un fanatismo. Mi próxima relación quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido porque esa puerta, después, es difícil cerrarla”. En ese sentido, sostuvo que no tiene intenciones de seguir hablando del tema: “Me gustaría estar como quiero estar. Me siento bien de las puertas de mi casa para adentro y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime”.
Su experiencia con Dai Fernández
Sobre sus expectativas con Dai Fernández, Vázquez fue cauto y sincero: “No estamos de novios, estamos empezando algo. Me siento muy bien, se siente bien, y no es poca cosa. Puede ser un vínculo que sea por un rato o algo fuerte, eso lo dirá el tiempo. Pero me estoy sintiendo bien, y eso me da mucha felicidad”. Finalmente, cerró con una reflexión sobre este nuevo comienzo: “No pensé que me iba a pasar en este momento, pero me está pasando y me lo estoy permitiendo”.