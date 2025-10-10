10 de octubre de 2025 - 21:46

Finalmente rompió el silencio: Dai Fernández habló sobre su relación con Nicolás Vázquez

Durante una entrevista con el equipo de LAM, la actriz respondió ante los rumores de romance con el actor.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Foto:

web
Por Redacción Espectáculos

Leé además

imparable: nicolas vazquez revelo todos los secretos de su rutina de entrenamiento para rocky

Imparable: Nicolás Vázquez reveló todos los secretos de su rutina de entrenamiento para Rocky

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Los motivos por los que Nicolás Vázquez y Dai Fernández no han blanqueado su romance todavía

Por Agustín Zamora
Nicolás Vázquez
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

La respuesta de Dai Fernández

No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, afirmó Fernández, dejando en claro que no mantiene ningún vínculo romántico con Vázquez. Frente a la insistencia de los periodistas, la actriz optó por no profundizar en el tema y centró su discurso en su presente profesional: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien, que es el teatro”.

Embed

También se refirió al apoyo de su entorno más cercano, un sostén que considera esencial en momentos de alta exposición: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”. Sobre cómo se enteró de los rumores, Dai reconoció: “Mamá me mandó mensajes y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.

La filtración de Yanina Latorre

Mientras Fernández desmentía la versión, Yanina Latorre aportaba nuevos datos sobre la supuesta relación. Según la panelista, el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández habría comenzado hace pocas semanas, luego de que ambos compartieran camarín y atravesaran momentos personales difíciles. “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, detalló Latorre, quien además afirmó que “recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”.

Nicolás Vázquez
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

De acuerdo con su versión, la relación habría nacido tras una etapa complicada para Vázquez, marcada por el intento fallido de recomponer su vínculo con Gimena Accardi. Lo que empezó como contención emocional y amistad se habría transformado, con el paso del tiempo, en un acercamiento afectivo más profundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

"Lo voy a hacer con mucha alegría": Nicolás Vázquez habló sobre los rumores de un nuevo romance

Por Redacción Espectáculos
Zaira Nara ha sido vinculada con un famoso streamer de 23 años.

Zaira Nara es vinculada amorosamente con un famoso casi 15 años menor: cómo habría comenzado la relación

Por Agustín Zamora
La hija de Zaira Nara tiene 9 años. 

Así se ve hoy Malaika, la hija mayor de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Por Agustín Zamora
La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse.

Mirtha Legrand habló sobre el futuro laboral Susana Giménez y una posible biopic sobre su vida

Por Redacción Espectáculos