Finalmente rompió el silencio: Dai Fernández habló sobre su relación con Nicolás Vázquez

En medio de las versiones que la vinculan en una relación amorosa con Nicolás Vázquez, Dai Fernández decidió hablar y desmentir los rumores. La actriz, conocida por su trabajo en teatro y televisión, habló en una nota con LAM, el programa conducido por Ángel de Brito por América TV.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance. La respuesta de Dai Fernández "No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar", afirmó Fernández, dejando en claro que no mantiene ningún vínculo romántico con Vázquez. Frente a la insistencia de los periodistas, la actriz optó por no profundizar en el tema y centró su discurso en su presente profesional: "Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien, que es el teatro".

Embed DAI FERNÁNDEZ SOBRE SU RELACIÓN CON NICO VÁZQUEZ: "NO HAY NADA PARA CONFIRMAR"#PolémicaEnElBar pic.twitter.com/O0ZVYRa726 — América TV (@AmericaTV) October 10, 2025 También se refirió al apoyo de su entorno más cercano, un sostén que considera esencial en momentos de alta exposición: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”. Sobre cómo se enteró de los rumores, Dai reconoció: “Mamá me mandó mensajes y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.

La filtración de Yanina Latorre Mientras Fernández desmentía la versión, Yanina Latorre aportaba nuevos datos sobre la supuesta relación. Según la panelista, el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández habría comenzado hace pocas semanas, luego de que ambos compartieran camarín y atravesaran momentos personales difíciles. “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, detalló Latorre, quien además afirmó que “recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”.