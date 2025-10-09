9 de octubre de 2025 - 12:00

Los motivos por los que Nicolás Vázquez y Dai Fernández no han blanqueado su romance todavía

En “Intrusos” revelaron que el actor y su compañera en “Rocky” estarían por blanquear su relación, pero esperan un momento puntual.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La noticia que sacudió el mundo del espectáculo este miércoles fue la que vincula a Nicolás Vázquez y Dai Fernández amorosamente y que incluso, estarían a punto de confirmar su romance. Paula Varela en Intrusos fue quién dio la primicia.

Leé además

Jaime Muñoz y la triste noticia que recibió al momento de convertirse en semifinalista de La Voz Argentina

La devastadora noticia para Jaime Muñoz mientras cantaba "Recuérdame" en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
Zaira Nara ha sido vinculada con un famoso streamer de 23 años.

Zaira Nara es vinculada amorosamente con un famoso casi 15 años menor: cómo habría comenzado la relación

Por Agustín Zamora
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TeConté! (@teconte_ar)

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe”, afirmó Varela.

Nicolás Vázquez
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

“Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto”, explicó.

Además, Paula aclaró que el romance habría comenzado una vez que ambos estaban separados de sus respectivas parejas.

“Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi”, subrayó, haciendo referencia a la ruptura del actor con la actriz, con quien estuvo en pareja durante más de una década.

Nicolás Vázquez
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

Un romance que se veía venir

La periodista también recordó que los rumores entre tortolitos venían circulando desde hace tiempo, especialmente desde que comenzaron los ensayos y presentaciones del musical inspirado en la icónica película Rocky.

“Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, aclaró.

Si aún no han blanqueado el romance es netamente porque esperan un momento especial para hacerlo, como puede ser el verano, que coincide con las últimas presentaciones de ambos en el teatro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva comedia romántica de Netflix que se inspira en una película de Julia Roberts.

Lidera en Netflix la película romántica que toma lo mejor de un éxito de Julia Roberts

Por Redacción Espectáculos
John Lithgow como Albus Dumbledore

Harry Potter, la serie: filtran fotos del nuevo Albus Dumbledore y especulan con importantes cambios

Por Redacción Espectáculos
A casi dos meses del fallecimiento de Mila, Tomás Yankelevich regresa a Argentina.

En silla de ruedas: regresó Tomás Yankelevich a Argentina y preocupa su salud tras la muerte de su hija

Por Redacción Espectáculos
Los nuevos cambios en la grilla de Telefe que afecta a La Voz Argentina y MasterChef celebrity

El cambio de fecha del final de La Voz Argentina que altera el inicio de MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos