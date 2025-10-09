Los motivos por los que Nicolás Vázquez y Dai Fernández no han blanqueado su romance todavía

La noticia que sacudió el mundo del espectáculo este miércoles fue la que vincula a Nicolás Vázquez y Dai Fernández amorosamente y que incluso, estarían a punto de confirmar su romance. Paula Varela en Intrusos fue quién dio la primicia.

La panelista aseguró que la pareja, que comparte escenario en el musical Rocky , estaría viviendo un intenso momento sentimental y que sus entornos ya conocen la relación, que habría comenzando a poco de confirmarse la separación del actor y Gimena Accardi.

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados , que ya toda su gente íntima lo sabe”, afirmó Varela .

Según detalló la periodista, la actriz ya habría comentado la relación en su círculo más cercano, lo que confirmaría que el vínculo va muy en serio.

“Ella ya lo habló con gente de su confianza, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y que en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto”, explicó.

Además, Paula aclaró que el romance habría comenzado una vez que ambos estaban separados de sus respectivas parejas.

“Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi”, subrayó, haciendo referencia a la ruptura del actor con la actriz, con quien estuvo en pareja durante más de una década.

Nicolás Vázquez Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance. web

Un romance que se veía venir

La periodista también recordó que los rumores entre tortolitos venían circulando desde hace tiempo, especialmente desde que comenzaron los ensayos y presentaciones del musical inspirado en la icónica película Rocky.

“Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora lo que me dicen es que, si bien ellos tenían mucho feeling y estaban muy juntos, también ella se separó y demás, que la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, aclaró.

Si aún no han blanqueado el romance es netamente porque esperan un momento especial para hacerlo, como puede ser el verano, que coincide con las últimas presentaciones de ambos en el teatro.