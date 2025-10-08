8 de octubre de 2025 - 10:16

La devastadora noticia para Jaime Muñoz mientras cantaba "Recuérdame" en La Voz Argentina

Al saber que su presentación de la canción de "Coco" fue en simultáneo al fallecimiento de un ser querido, en redes lo vincularon a una obra de Dios.

Jaime Muñoz y la triste noticia que recibió al momento de convertirse en semifinalista de La Voz Argentina

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la emisión del lunes de La Voz Argentina, el sanjuanino Jaime Muñoz volvió a emocionar al público con su interpretación de “Recuérdame”, de la película “Coco” de Disney-Pixar. Lo que nadie sabía al ver el programa, que fue grabado semanas atrás, es que el día de su salida al aire (6 de octubre) coincidió con una triste pérdida para el joven: la muerte de su abuelo, quien le dio el nombre.

Embed - Jaime Muñoz - "Recuérdame" - Team Lali - Cuartos - La Voz Argentina 2025

En el filme animado, “Recuérdame” es una canción que sirve como un puente entre generaciones para mantener vivo el amor y el recuerdo de los seres queridos ausentes. Con una melodía ya de por sí triste, que se acentuó con el cantar melancólico del sanjuanino, el joven boxeador emocionó a todos en el certamen y le dio su paso a la semifinal.

Sin embargo, la presentación cobró aún más significado con la noticia revelada por su madre, Noelia Cantos, quien compartió un mensaje en redes tras la emisión: “Muchas gracias por todos los mensajes con tanto amor para mi hijo. Justo cantó ‘Recuérdame’ y hoy (el lunes) falleció su abuelo, Jaime Muñoz. Que en paz descanse. ¿Será coincidencia?”.

image (2)

Una triste "Dioscidencia" para Jaime Muñoz

El posteo generó una ola de comentarios de apoyo y consuelo. Muchos usuarios hablaron de “Dioscidencia”, interpretando la canción como un homenaje inesperado. “Nada es casual, honró a su abuelo con esa canción”, escribió una seguidora. Otro agregó: “Su voz se hizo más sublime porque él lo acompañaba”.

Mientras el participante aún no se refirió públicamente al tema, los comentarios apuntaban a situaciones familiares pérdidas y sentimientos que les removió la interpretación del joven aún sin saber lo que pasaría después.

Embed

“Muchas gracias por tanto apoyo gente, muy contento de poder representar mi provincia , muchas gracias. Por tanto con Dios por delante antes que nada, Dios es mi guiador y mi salvador, los amo a todos”, posteó junto al video de la interpretación.

