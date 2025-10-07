Cuándo es la final de La Voz Argentina 2025: es una fecha que complica a Soledad Pastorutti

Con el programa en cuartos de final y la decisión de eliminar no a uno sino a dos participantes de cada team, el cierre de la quinta temporada de La Voz Argentina está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo y a qué hora será?

La última emisión del certamen de canto será este lunes 13 de octubre a las 21.45 por Telefe y HBO Max. Aunque no lo confirmó el conductor Nico Occhiato, sí lo hicieron los conductores del streaming de La Voz y Luzu TV. Curiosamente, ese mismo día, Soledad Pastorutti , jurado del programa, tiene un show en el Gran Rex , por lo que todo apunta que La Voz no irá en vivo.

La periodista Sofi Martínez les dijo a sus compañeros Santi Talledo y Momi Giardina que aún no podían creer que “el lunes fuera el último programa del certamen”.

Tradicionalmente, el ganador lo elige la gente pero, este año el formato sufrió varias modificaciones por lo que habrá que esperar a la comunicación oficial para ser cómo se definirá al triunfador de La Voz Argentina de este año.

¿Grabaron cuatro finales y pasarán en televisión solamente la del elegido por el voto público? El lunes se sabrá.

Finalistas filtrados de La Voz 2025, ¿se cumple la predicción?

Hace más de un mes se filtraron los finalistas del concurso, y, por ahora, las predicciones se vienen cumpliendo. El primero fue Alan Lez, del equipo de Lali Espósito, quien ya está en la semifinal; al igual que Nicolás Behringer, del team de Luck Ra.

Eugenia Rodríguez, del equipo de Miranda!, va por el mismo camino que sorprendió con su gran caudal vocal pese a su perfil bajo y ahora batallará en los cuartos de final este martes junto con el team Soledad.

Con respecto al equipo de Soledad Pastorutti, los rumores apuntaban a Valentina Otero, quien fue eliminada en el round anterior a los cuartos de final tras varios desacuerdos con la coach y el enojo del público.

La otra participante favorita que estaba en la mira es Milagros Gerez Amud, la joven que deslumbró con su talento para géneros nostálgicos, como el tango, a pesar de su corta edad.

Este martes, los cuatro participantes de cada team Miranda! y Soledad se enfrentarán a la votación de los jueces.

Al final de la gala, los dos con menor puntajes de cada equipo quedarán eliminados. Los otros dos participantes, por grupo, lograrán asegurar su lugar en la semifinal.