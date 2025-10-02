2 de octubre de 2025 - 10:22

"Me tenés que escuchar más": la queja de Soledad Pastorutti a Nico Occhiato y otro papelón de un participante

Otra vez, un concursante se olvidó la letra de una canción, apeló a un machete y dio lugar a un impensado cruce entre la jurado y el conductor de La Voz Argentina.

Qué pasó con Soledad Pastorutti y Nico Occhiato en La Voz Argentina

Todo ocurrió durante el turno de Emiliano Villagra, del equipo de Miranda, quien interpretó “A la abuela Emilia”. Se trata de una canción escrita por Teresa Parodi que hace referencia a una carta en la que hay un intercambio nostálgico entre una nieta y su abuela, ya afectada por el paso de los años.

El participante se olvidó la letra y recurrió a un machete como el de los adolescentes durante un examen: se escribió un par de frases en la muñeca para leerlas en el momento justo.

Embed - Emiliano Villagra - “A la abuela Emilia” - Team Miranda! - 4° Round - La Voz Argentina 2025

En la gala anterior, Iara (team Lali) y Federico (team Luck Ra) también tuvieron problemas al cantar y se quedaron en silencio al perderse, lo que alimentó un intenso debate en las redes sociales acerca de la calidad del programa tan cerca de la final.

Después de que Emiliano terminara de cantar, el conductor Nico Occhiato quedó maravillado con el tema, pero reconoció su ignorancia: “No lo conocía, ¡qué lindo!”.

La Sole, quien grabó hace unos años “A la abuela Emilia”, no dejó pasar el comentario y dijo a modo de queja: “Me tenés que escuchar más, che. Y a Teresa también”.

Luego, Occhiato evitó entrar en discusión con la artista de folclore y prefirió centrarse en el machete de Emiliano para no olvidarse de la letra. “Como la conozco, vi que en dos partecitas (Emiliano) balbuceó”, aportó Soledad.

Curiosamente, los jurados defendieron al concursante por su maniobra. Lali Espósito, por ejemplo, señaló: “Escuchame, Emiliano, es lo que hacen los raperos, inventan sobre la marcha”.

