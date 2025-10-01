Llanto, papelón y nervios en La Voz Argentina: los participantes ya no soportan las exigencias de los jurados

Nuevo cambio en La Voz Argentina: otra vez fuera del aire y escándalo con Soledad Pastorutti

Se trata de Iara Lombardi, concursante del team Lali Espósito , que olvidó gran parte de su canción “Sará perché ti amo” e incluso pidió sin éxito volver a empezar el tema; y Frederico Mestre con “Ex de verdad”, del equipo de Luck Ra también tuvo un desliz similar aunque menos notorio y lo disimuló tarareando la melodía.

La participante bonaerense Iara sufrió un duro tropiezo en su presentación con el clásico italiano de Ricchi e Poveri. Apenas iniciada la canción, se quedó en blanco y dejó de cantar durante gran parte de la performance , lo que generó sorpresa en el jurado y en el público presente.

Lali Espósito, su coach, intentó alentarla desde su silla para que retomara, igual que Juliana Gattas y Soledad Pastorutti quienes incluso le cantaban pedacitos de la melodía para que vuelva a enganchar la letra. Con unos movimientos de baile, finalmente Iara pudo entonar el estribillo del tema.

Al terminar, la artista rompió en llanto y recibió el abrazo de Lali, que la consoló con palabras de aliento: “No te guíes solo por esta noche, venís haciendo un gran recorrido. Esto no te define como artista, todos podemos tener un mal momento”.

Visiblemente conmovida, Iara reconoció que la cabeza le jugó un en contra y que tenía mucha emoción. “Me fui en blanco completamente. A veces la cabeza juega en contra, pero estoy contenta de haber llegado hasta acá”, reaccionó dándose por echada del certamen algo que todos los jurados le dijeron que no se adelantara.

Iara reconoció que ya se había perdido en el ensayo y Nico Occhiato aclaró que, a menos de que suceda una falla técnica, no pueden reiniciar la canción.

Mal momento otra vez de Fede Mestre: “Entré muy nervioso”

En la misma gala, Federico también atravesó un momento de nervios cuando interpretaba el tema de Ha*Ash. A mitad de la canción se olvidó la letra, aunque logró recomponerse y finalizar con aplausos. Ya le había pasado en una batalla anterior.

“Entré muy nervioso, perdón a todos. Estar en este escenario es imponente”, confesó y remarcó que las disculpas iban al “Primo”.

Luck Ra lo felicitó pese al error, le dijo que no tiene nada que pedir disculpas. “Salió mortal. Después de acá te van a llamar en todos lados. Me gusta que no tires la toalla”, le dijo el jurado.

El joven remarcó que había que remontarla igual como hizo su compañera Iara en la presentación anterior. Por su parte, Soledad Pastorutti valoró su capacidad de reponerse: “No muchos chicos de tu edad entienden que los nervios son parte del camino. Sos un ejemplo para muchos”.